北市危老建物核准重建案增 中山區佔多數

台北市都發局今天表示，統計至去年12月底止，全市危險老舊重建申請案為581件，審查核准406件，最多是中山區58件，其次是士林區51件、大安區48件。

北市府都市發展局舉辦「都更危老2.0」記者會，局長黃景茂表示，目前全市屋齡達30年以上、領有使用執照建物，共9萬7427棟，佔全市棟數約84.5%。

他說，統計民國107至去年12月底止，全市危老重建計畫申請案為581件，領先其他都會區，現已審查核准406件，最多是中山區58件、士林區51件、大安區48件。

黃景茂表示，為簡化危老重建申辦程序，去年12月初預告修正「台北市危險及老舊建築物加速重建辦法」草案，未來核准危老重建計畫，若要整併鄰地、擴大重建範圍或申請容積獎勵項目等，只要檢附變更文件就能申辦，盼加速推動危老重建案。

他說，考量老舊建物有整建維護與修繕改良需求，因此要借重危老推動師專業，今年起，擴增老舊社區輔導服務，包括輔導成立公寓大廈管理組織、建物外牆飾面修繕整新、老舊公寓增電梯、耐震能力評估及階段性補強。

黃景茂表示，今年起要授予1000名都更危老推動師證照、設置完成50處都更危老工作站，希望至年底，危老總件數從581件提升至700件。

都發局指出，市民若需要「台北市危險老舊建築物加速重建問答集」手冊，可洽詢建管處或至危老重建工作站免費索取，也能至建管處網站「危老重建專區」免費下載。