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新北塭仔圳第二區今年前搬完 業者怨：比第一區少3個月

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市新泰塭仔圳市地重劃開發案第二區今、明兩天在新莊體育館舉辦4場次的說明會。記者吳亮賢／攝影
新北市新泰塭仔圳市地重劃開發案第二區今、明兩天在新莊體育館舉辦4場次的說明會。記者吳亮賢／攝影

新北市新泰塭仔圳市地重劃開發案第二區今、明兩天在新莊體育館舉辦4場次的說明會，首場約有上百名所有權人到場參加。有業者表示，3月至年底的受理自動搬遷期，比第一區少了3個月，加上新廠房難覓，希望市府能給予更多時間。地政局回應，計畫書已於去年底公告，業者即可啟動拆遷準備作業，自動搬遷期仍為一年時間，另若有廠房需求，設有輔導服務團協助媒合。

地政局指出，第二區市地重劃範圍，東以台65快速道路為界，西以新莊區建國一路東側為界，南以環河路為界，北以新莊中正路為界，總開發面積約120.8公頃，現況大部分作工廠、部分作農業使用，地籍零亂不整、道路窄小彎曲，區內公共設施缺乏。

重劃後將有48公頃公共設施用地，包含學校用地2處、公園用地4處、公園兼兒童遊樂場用地4處、綠地兼道路用地10處、廣場兼停車場用地1處等；另有約62公頃住宅用地、7公頃商業區、2.57公頃產業專用區，預估可容納約2.9萬人居住，完成後土地增值幅度為3.16倍。

地政局表示，第二區將於今年2月公告地上物查估補償，3月至年底受理自動搬遷，明年1月起進場強拆，針對5類20項嚴重影響公安及衛生等違建，屆時若未自行拆除，拆除大隊將進場強拆並收取實際拆除費用。全案預估明年6月動工，2026年4月完工。

對於不少所有權人詢問的拆遷補償費認定及發放，地政局回應，只要做到人物清空、斷水斷電，無居住事實，並未遺留廢棄物，就會派員點交，後續公告地上物查估補償時，也有一個月的異議期，地上物所有權人或利害關係人可以書面方式提出。

一名地主則表示，因逾期搬遷無法領取自動搬遷補償費，有承租戶就遲遲不願搬遷，並以此要脅地主，地政局則回應，此屬私權糾紛，若所有權人無法取得共識，可循法律途徑救濟。

另也有人質疑，相較第一區一年的受理自動搬遷期，「為何第二區卻少了3個月？」且許多廠家找不到適合地點安置，附近廠房租金也不斷提高，「不知道該搬去哪？」地政局表示，去年12月已公告計畫書，3月至年底為計算自動搬遷獎勵金的時間點，不符合獎勵對象者即起便可自動搬遷，若業者要找中繼站、廠房，有輔導服務團協助媒合，並有LINE官方群組提供24小時諮詢服務。

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