寒冬最佳補品 專家教你怎麼用電鍋煮「貢寮鮑」

寒流襲捲全台，大部分人就會想到給自己補補氣，改善手腳冰冷，許多人會選擇薑母鴨、羊肉爐、麻辣鍋，但現在防疫期間，更多民眾不想出門，這時可以挑選新北市最好吃的貢寮鮑，只要在家就能熬煮，讓全家大小過上一個暖冬。

貢寮鮑指的是新北市貢寮地區所飼養的九孔和黑盤鮑，貢寮鮑生長在貢寮潮間帶養殖池的純淨海水中，以天然海藻餵食，加上無任何化學藥物的使用，是民眾可以安心食用的天然食品。

貢寮鮑有優良的蛋白質，且富含鈣質，有助於骨骼發育，豐富的鐵質則可改善貧血症狀，此外也含有胺基酸、葉酸、維生素A、碘、鉀等多種維生素及礦物質，是非常營養的海鮮食材!

新北市漁業處指出，在冬季防疫期間，民眾可以在家煮貢寮鮑給全家大小一同享用。可先用刷子刷洗外殼，再抹鹽洗去肉足的黏液，川燙備用，排骨也順便川燙。取電鍋內鍋加水及米酒淹過十全大補藥膳包，外鍋一杯水，先煮出藥湯，再把洗淨的排骨加入電鍋的十全藥湯中，加水至八分滿，外鍋再一杯水，繼續悶煮。電鍋跳起後，再加入川燙好的九孔和洗淨的枸杞，放1/3杯水，稍微悶一下就完成了。

漁業處表示，貢寮在地生產的貢寮鮑是高貴卻不貴的本土優質水產，與進口鮑魚比較起來，雖然個頭較小，但肉質緊實，經過烹調後口感格外Q彈，而且以天然海菜為食的貢寮鮑，在地產又格外新鮮美味。