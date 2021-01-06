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影／新北耶誕城人潮破紀錄 侯友宜讚：不輸時代廣場

聯合報 / 記者張哲郢王敏旭／新北即時報導
新北歡樂耶誕城成功舉辦得以歸功防疫的成果。圖／新北市政府警察局提供
新北歡樂耶誕城成功舉辦得以歸功防疫的成果。圖／新北市政府警察局提供

剛落幕的「2020新北歡樂耶誕城」雖提早4天閉城，但參與人數再創佳績，拜首次與台灣華特迪士尼公司合作所賜，開城湧進逾13萬6千人次破往年紀錄，48天展期合計。對此新北市長侯友宜給予肯定大讚「不輸時代廣場」。

在全球受到新冠肺炎嚴峻考驗下，新北歡樂耶誕城成為少數慶祝耶誕節的大型活動，還找來台灣華特迪士尼公司合作，為活動增添亮點。新北市觀光旅遊局局長張其強透露，48天展期雖有30天都在下雨，但仍吸引10年來最多人潮參與，對此也感謝各局處與民眾的協助。

這次新北歡樂耶誕城光開城日累計13萬6千人次就打破歷史紀錄，期間的「巨星耶誕演唱會」2日合計45萬人次同是10年來新猷，電視轉播收視達133萬人次，線上直播2日同時在線觀看人數逼近8萬，總參與人次更突破去年618萬紀錄，再次讓台灣防疫成效被世界所看見。

人數能夠突破以往，新北市長侯友宜稱讚是「疫情寒流中的暖流」，更回憶先前出席新北歡樂耶誕城與活動主持人聊天片段，「從台上往台下看，怎會輸給紐約時代廣場或日本六本木」。同時侯友宜也強調，提前閉城因應防疫，未來防疫是優先，面對即將到來的春節假期，他建議各大型活動能停辦就停辦，不能停辦就延期，避免成為防疫破口。

歡樂耶誕城 侯友宜

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