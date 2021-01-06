北市都更危老增5項輔導服務工作 補助最高1千萬

台北市都發局今舉辦記者會，宣布危老推動5項輔導工作，包括公寓大廈成立管理組織、老舊公寓設置電梯、外牆剝落修繕、 老舊公寓外牆整新及進行耐震評估做階段性補強。局長黃景茂表示，期望年底前完成1千位都更危老推動師授證，並增設50處都更危老工作站，輔導120棟公寓大廈成立組織、20棟老舊公寓增設電梯，盼能推動700件危老重建計畫。

截至去年12月底，台北市內的危老重建計畫申請件數達581件，目前已審查核准有406件，其中件數最多是中山區58件，其次為士林區51件，第三名是大安區則有48件。尤其在去年4月、5月，因為容積獎勵期限即將到期，案件量還暴增，4月有120件、5月有104件。

黃景茂指出，全市屋齡高達30年以上的建築物高達9萬7427棟，占84.5%，不少老屋都有修繕改良需求，因此今年將配合危老推動師，增加5項輔導服務，包括輔導公寓大廈成立管理組織，2003年以前興建的6曾以上的公寓大廈有6232棟，都還沒成立管委會或推選負責人。

其次為輔導超過20年、6層以上的老舊公寓設置電梯，每座電梯補助總工程費50%，補助上限220萬元。接著是輔導外牆剝落修繕，補助工程款每棟10萬元上限；老舊公寓外牆整新則是補助總工程費50%，補助每棟1000萬元上限。最後是耐震評估可補助1萬5000元、後續階段性補強補助450萬元。

在危老推動師的部分，黃景茂表示，現在北市有8千多名危老推動師，希望他們可以參加公寓大廈和都市更新的進皆課程，經測驗80分以上，變可以成為「都更危老推動師」，提供更多面向的服務。都發局也會視推動師輔導成效，給予2萬到60萬的輔導推動費，鼓勵推動師擔任社區漸獲老舊建物修繕改良的顧問。

另外，建管處還鬆綁法令，期盼能加速推動為勞重建業務，包括簡化舊有合法建築物審查，不用現場會勘，鄰近商業區免檢討冬至日的日照時間，以及危老重建計畫核准後申請更變簡化申辦程序。

黃景茂說，希望到年底前可以完成1千位的都更危老推動師授證，在北市增設50處都更危老工作站，讓都更危老推動師進駐，擴大服務面向，輔導120棟公寓大廈成立組織、20棟老舊公寓增設電梯，最後推動700件危老重建計畫。