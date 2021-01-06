台中協和里路暗車快 每3天1車禍地方要辦法會消災

台中市西屯區安和路近期車禍頻傳，去年就有97起車禍，近半年奪走協和里3條人命，加上這兩周來發生5起車禍，居民紛紛提議辦法會消災。台中市議員楊正中今邀建設局警察局與交通局會勘，市府研擬對策。

楊正中説，近兩周至少發生5起車禍，去年6月因一起A1事故，交通局與警察局辦會勘，沒想到12月又有A1事故。不禁讓人懷疑交安改善在哪裡？對此，楊正中與里長陳靖益今日邀集建設局、警察局與交通局現勘，聽取地方意見。

楊正中指出，啟聰學校前安和路因地形起伏大丶道路路幅寬，行車速度相當快。兩起死亡車禍都發生在夜間，因路幅明明很寬卻只有設置單邊路燈，照明顯有不足。他質疑相關單位以台電因該路段有高壓電，不願意為雙側路燈接電，這是推諉。

協和里內短短半年因車禍事故死了3人，近兩周至少發生5起車禍，造成多位里民受傷，里長表示，里內紛紛提議要辦法會，顯示人心惶惶。他自己平日會加強宣導居民交通安全的意識，也希望市府要有實際作為保障民眾行的安全。建議應於道路明顯處設置減速警示標語並提升路燈照明。

另有里民建議希望可以恢復啟聰學校校門口測速照相，因過去有設置其後卻拆除，使得現在行經車速快，讓他們出入巷口頗害怕。

楊正中建議測速固定桿應設置進入社區之前且兩邊都要設，以達嚇阻作用讓車子進入社區前速度減慢，保障該社區民眾生命安全。目前只在出社區設置單邊，沒有發揮警示作用。