快訊

美國務院高調宣布：7日將舉行 「美台政治軍事對話」

偷打「中國走私疫苗」？菲律賓總統衛隊接種風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中協和里路暗車快 每3天1車禍地方要辦法會消災

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市西屯區協和里車禍多，近半年奪走3命，地方要求改善通設施及道路照明。圖/楊正中提供
台中市西屯區協和里車禍多，近半年奪走3命，地方要求改善通設施及道路照明。圖/楊正中提供

台中市西屯區安和路近期車禍頻傳，去年就有97起車禍，近半年奪走協和里3條人命，加上這兩周來發生5起車禍，居民紛紛提議辦法會消災。台中市議員楊正中今邀建設局警察局與交通局會勘，市府研擬對策。

楊正中説，近兩周至少發生5起車禍，去年6月因一起A1事故，交通局與警察局辦會勘，沒想到12月又有A1事故。不禁讓人懷疑交安改善在哪裡？對此，楊正中與里長陳靖益今日邀集建設局、警察局與交通局現勘，聽取地方意見。

楊正中指出，啟聰學校前安和路因地形起伏大丶道路路幅寬，行車速度相當快。兩起死亡車禍都發生在夜間，因路幅明明很寬卻只有設置單邊路燈，照明顯有不足。他質疑相關單位以台電因該路段有高壓電，不願意為雙側路燈接電，這是推諉。

協和里內短短半年因車禍事故死了3人，近兩周至少發生5起車禍，造成多位里民受傷，里長表示，里內紛紛提議要辦法會，顯示人心惶惶。他自己平日會加強宣導居民交通安全的意識，也希望市府要有實際作為保障民眾行的安全。建議應於道路明顯處設置減速警示標語並提升路燈照明。

另有里民建議希望可以恢復啟聰學校校門口測速照相，因過去有設置其後卻拆除，使得現在行經車速快，讓他們出入巷口頗害怕。

楊正中建議測速固定桿應設置進入社區之前且兩邊都要設，以達嚇阻作用讓車子進入社區前速度減慢，保障該社區民眾生命安全。目前只在出社區設置單邊，沒有發揮警示作用。

市府交通局回應號誌部分，目前會視情況延長時間。警察局表示短期間會請轄區分局加強機動測照的取締，至於設置固定桿的部分會請廠商過來評估研議。建設局則說，會加強安和路單側路燈照明亮度的強度；而社區內是否再增設路燈數，會視情況辦理。

台中市西屯區協和里車禍多，市議員楊正中(左)及里長陳靖益要求市府改善交通設施及照明。圖/楊正中提供
台中市西屯區協和里車禍多，市議員楊正中(左)及里長陳靖益要求市府改善交通設施及照明。圖/楊正中提供

車禍 警察 事故

延伸閱讀

機車停自有汽車停車位被管委會說不 住戶：為何不行？

棒球／第一屆全國社區賽1/9開打 盼成指標賽事

台中公車優惠萬分之3被誤扣款 交局：愛金卡未更新軟體

停車費溢繳難退？ 台中巿府：無法主動通知民眾辦退費

相關新聞

台北湯麵神功護體 天下無敵

台北的湯麵大抵以牛肉湯麵和切仔麵為最多。

增添年節氣息 走逛台北花市感受活力

奼紫嫣紅的繁花樣貌，是萬象更新之際最應景的風光，彷彿在預祝來年一帆風順，透過花藝師嶺貴子的引領，一起前往台北花市，找尋這個季節獨有的花材，為居家布置妝點新風采。

北市社宅縮減坪數 擬上限25坪

台北市長柯文哲明赴議會專案報告，內容包括萊豬因應、社宅租金訂定標準等。據了解，未來社宅坪數將下修，以25坪為上限，而惹議...

影／新北耶誕城人潮破紀錄　侯友宜讚：不輸時代廣場

剛落幕的「2020新北歡樂耶誕城」雖提早4天閉城，但參與人數再創佳績，拜首次與台灣華特迪士尼公司合作所賜，開城湧進逾13...

台東釋迦寒害 饒慶鈴要求盡速統計向中央爭取補助

中央氣象局預報第二波寒流明天來襲，第一波寒流造成的寒害已經陸續浮現，台東縣許多果園釋迦 都遭受寒害，縣長饒慶鈴今天視察情...

北市都更危老增5項輔導服務工作 補助最高1千萬

台北市都發局今舉辦記者會，宣布危老推動5項輔導工作，包括公寓大廈成立管理組織、老舊公寓設置電梯、外牆剝落修繕、 老舊公寓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。