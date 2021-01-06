與高雄、台北不同調 新北防疫旅館支援外島民眾

台北、高雄市府昨都宣布，即日起，防疫旅館僅限有戶籍的「市民」入住，新北市長侯友宜則作出不同選擇，侯今在市政會議指出，新北防疫旅館雖優先提供給新北市民，也全力支援金門、馬祖、澎湖外島民眾，其他地區民眾能多做就多做。

1月15日起返台居家檢疫者需「一人一戶」，加上農曆過年將至，防疫旅館1月的住房率爆滿，各縣市都為了即將返台的民眾準備防疫旅館，不過目前卻出現數量不足的狀況，新北防疫旅館網路預約爆量，目前只剩70間低於安全存量。

新北觀旅局長張其強說，70間防疫旅館全數提供給返國民眾，若有需要也可在機場現場派房使用，每名返國的新北市民，回到到台灣一定要有合於規定的防疫處所入住，同時也會繼續支援外島民眾的返國需要。

張其強表示，啟動「集中檢疫所」檢核程序，已經鎖定一家停業中的旅館，只要符合「集中檢疫所」的防疫標準，將立刻啟用，預計可以釋出180個房間；另也有4間有意改做防疫旅館的業者，預計月底上線，可增加310個房間。

張其強指出，目前也恢復「家屬安心住」專案，把家讓給需要居家檢疫的親人住，其他家人一起住到一般旅館，目前新北有65家旅館加入，住滿14天就享有房價3到5折優惠，業者名單可至新北市旅館商業同業公會查詢。

至於其他縣市民眾是否可入住新北防疫旅館，張其強說，不接受其他縣市民眾個人申請，如確有須要，由縣市民政或防疫窗口，依個案提出。