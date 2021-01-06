巨無霸陽台消失！北市社宅坪數大縮水 租金可降近1萬8

台北市長柯文哲明赴議會專案報告，內容包括萊豬因應、社宅租金訂定標準等。據了解，未來社宅坪數將下修，以25坪為上限，而惹議的「巨無霸陽台」，超過5坪的部分將不再計租金和管理費，改由市府吸收，都發局預估，未來新建社宅3房型租金可減1萬多元。

明倫社宅44坪大3房型租金要價逾4萬元，大坪數、高租金皆遭外界詬病，為了更符合民眾需求，市府送到議會的專案報告內容指出，未來社宅租金計算公式不變，但設計、興建中的社宅將縮小室內、陽台坪數，公共走道大小也會縮水。

至於已完工的社宅，陽台坪數若超過5坪，租金由市府吸收，不再向民眾收取。另外，現行分級租金補貼由民眾向社會局申請，未來將直接從租金裡扣除，省去一道手續。

以明倫社宅為例，3房型室內坪數加上8坪陽台共44坪，每坪租金842元加上管理費，每月租金要4萬500元。都發局指出，社宅未來3房型最多25坪，陽台不超過5坪，公共走道寬度不超過1.8公尺，如果同樣以每坪842元計算，租金約為2萬2800元，大幅下減1萬7700元。

都發局表示，明倫社宅因有多的容積，才會設計大坪數房型，未來社宅改為小坪數，多出來的容積將興建1房型及2房型，但最終決議仍要等明天專案報告後才能定案。

社會住宅推動聯盟秘書長彭揚凱表示，北市日前有邀專家學者討論，市府藉由縮小室內、陽台坪數來降租，「可降低的成本有限」。他反問，北市為財務平衡收取高額租金，「但中央其實有補貼，為什麼不申請？」

彭揚凱指出，根本的解決之道還是要刪除社宅興建成本的地價稅與房屋稅，以及中央統一租金計算公式；彭說，目前3大重點為降低社宅成本、統一租金計算公式、訂定補貼制度，中央應盡速制定規範，讓各縣市有依據可遵循。

學者張金鶚則表示，最終還是要回歸「弱勢家庭需求為何」，房屋、陽台、走道該縮小到什麼程度，都應要有所依據再來調整，不能因為外界輿論就隨意變更；社宅講求物美價廉，但不用爭取各種標章增加興建成本，應把資源挹注到弱勢家庭補貼。