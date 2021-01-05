台北市年終大掃除開跑 小年夜照常收運垃圾

台北市環保局今天表示，即日至2月3日列為「年終大掃除」，舊家具、廢家電等大型廢棄物，可預約交由各區清潔隊免費清運；此外春節期間，小年夜雖為週三也正常收運垃圾。

台北市環保局表示，規劃即日起至2月3日列為「年終大掃除」期間，民眾可將舊家具、廢家電等大型廢棄物，預約交由各區清潔隊免費清運。

環保局也公布110年春節期間垃圾收運情形，小年夜雖逢週三，但仍正常收運垃圾；大年初一至初三垃圾清運、廚餘及資源回收都暫停；大型廢棄物除夕至初五停止收運。

環保局表示，小年夜為2月10日，適逢週三且為放假日，但考量市民返鄉過年或長假有垃圾清運需求，當日加收一般垃圾、廚餘、資源回收物及大型廢棄物，2月11日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾。大年初一至初三停收3天，初四、初五恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，自2月17日初六恢復收運大型廢棄物。

另外，環保局「難分難解，我幫您處理」擴大回收措施持續進行中，廢棄安全帽、雨傘、獎盃獎座及2只以下的行李箱，以及長柄掃具如拖把、掃把以及類似的旗桿、曬衣桿等細長物品都可免拆解、免用專用垃圾袋，直接交給資源回收車免費清運。

環保局呼籲，民眾平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等5大類，應確實處理後再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，勿直接丟入垃圾車中。

春節期間如民眾無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，收受點資訊可至環保局網站查詢。