北勢溪加高工程完工 帶動茶鄉觀光發展

作為注入翡翠水庫源流之一，北勢溪是新北坪林區重要的水資源保護區，由水利局辦理的「坪林區北勢溪固床工加高工程」，在去年11月正式完工。抬升後的水面將美化北勢溪上游水域，結合道地茶葉文化帶動周邊觀光。

過去在新北市議員陳永福建議下，「坪林區北勢溪固床工加高工程」正式啟動，固床工為橫向構造物，藉由齊平或略高於河床的連續施設構成一系列固床工，可有效抑制河床沖刷，並緩和床面與兩岸的流速，擴大河道的保護區段。

本次工程採砌塊石工法替代生硬的鋼筋混凝土施作，減少河道內施工對生態的影響及環境汙染，並將坪林橋下游約70公尺固床工加高60公分，使水面抬升達到消能效果，減少河道沖刷。