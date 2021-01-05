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北勢溪加高工程完工 帶動茶鄉觀光發展
作為注入翡翠水庫源流之一，北勢溪是新北坪林區重要的水資源保護區，由水利局辦理的「坪林區北勢溪固床工加高工程」，在去年11月正式完工。抬升後的水面將美化北勢溪上游水域，結合道地茶葉文化帶動周邊觀光。
過去在新北市議員陳永福建議下，「坪林區北勢溪固床工加高工程」正式啟動，固床工為橫向構造物，藉由齊平或略高於河床的連續施設構成一系列固床工，可有效抑制河床沖刷，並緩和床面與兩岸的流速，擴大河道的保護區段。
本次工程採砌塊石工法替代生硬的鋼筋混凝土施作，減少河道內施工對生態的影響及環境汙染，並將坪林橋下游約70公尺固床工加高60公分，使水面抬升達到消能效果，減少河道沖刷。
北勢溪周邊富有機質土壤，加上長年溫暖潮濕，適合生產茶葉，在完工後的北勢溪新風貌，提供坪林舊橋休憩步道親水環境，未來將持續評估上游護岸景觀以及觀光生態茶園的可行性，增加當地觀光資產。
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