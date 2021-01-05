終有電梯 雙溪建興托老中心長者好方便

雙溪區建興托老中心因為教室分為兩層樓，行動不便的長者上下階梯多有困難，為此爭取設電梯，並於去年底前順利啟用，也讓長者環境更加方便，今年托老中心也期望將二樓空間打造微型日照，幫助長者能安心在雙溪養老。

雙溪區建興公共托老中心，自去年二月開始施作電梯，七月完工，但因為東北角潮濕氣候等因素影響，直至去年年底才確定啟用，電梯位置位於教室的一角，上課長者能方便搭乘至二樓，目前畫畫課的作品都放置於此，偶爾還有心靈輔導課程，在二樓寧靜的空間相當適合。

天下為公基金會照服員林錦麗表示，托老中心長者們大部分腳力不好，電梯的使用率高，有了無障礙的設施，希望可以鼓勵更多雙溪區行動不便的老人家參與上課，特色課程有每週一的畫畫課、地面高爾夫課，還有平甩功與舞蹈班、手作課等有趣活動，歡迎雙溪區的長輩們能多多前來，交流快樂的銀髮生活。