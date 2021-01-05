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金山美田社區廚房啟用 共餐自己煮更好吃

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山美田社區社區廚房，長輩們吃自己煮的料理，感覺滋味特別好。 圖／紅樹林有線電視提供
金山美田社區社區廚房，長輩們吃自己煮的料理，感覺滋味特別好。 圖／紅樹林有線電視提供

金山美田社區發展協會每個月都會有一次的共餐聚會，過去因缺乏廚房設備，每到共餐都是叫外燴準備餐食，相當費力不方便，因此，向市議員及區公所尋求協助，在上個月落成辦理啟用吃湯圓，而來到首次的共餐時間，長輩們吃自己煮的料理，感覺滋味特別好。

市議員周雅玲表示，市府為長輩辦理老人共餐服務美意，希望各社區或是里辦公室能夠將長輩聚集起來，一起用餐吃飯也一起聯誼活動，不過美田社區成立以來，沒有廚房自己料理也成為社區的遺憾，還好廚房如願落成，長輩們吃自己煮的料理，感覺滋味特別好，不只是廚房設備補足，社區裡的通風風扇等設備也是日前醫併爭取設置，這次來與長輩一起共餐，也要看看還有什麼不足之處要來補足。

美田社區以往共餐受到廚房限制，如今有了自己的廚房設備，大家一起吃志工煮的料理感覺更加美味，而且共餐報名上限開放80個名額，一開放報名就額滿，可見社區成員的向心力，而理事長也歡迎長輩們每個月都來報名參加，品嚐社區志工媽媽的手藝，更加要多多外出活動走走，多動多健康。

金山 老人共餐

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