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淡海輕軌站體有歷史味 重現清法戰爭意象

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡海輕軌沙崙站以博物館為概念，透過柱體、畫作及鏤雕等設計，重現清法戰爭意象。 圖／紅樹林有線電視提供
淡海輕軌沙崙站以博物館為概念，透過柱體、畫作及鏤雕等設計，重現清法戰爭意象。 圖／紅樹林有線電視提供

淡海輕軌第一期藍海線在去年底通車，其中沙崙站以博物館為概念，透過柱體、畫作及鏤雕等設計，重現清法戰爭意象。由於，淡海輕軌藍海線行經清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡，因此，古蹟博物館規劃在站體中融入「滬尾之役」歷史意象，讓民眾在搭乘的同時也能夠了解在地的歷史文化。

淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，在沙崙站有黃槿花鏤雕，靈感來自鄰近古戰場遺跡外城岸，當年法軍在這裡登陸，清軍以種植大量林投樹、黃槿樹等天然生態屏障抵禦，在沙崙站的另一頭，還有藝術家林舜龍老師所作的作品，設置代表法國的紅、白、藍色立桿，象徵法軍搶灘進攻。

裝置藝術包含柱體、畫作與鏤雕等，在車站站體外圍，刻畫戰役場景，也有國外博物館常見羅馬柱體，呈現當年激烈戰況。

館長柏麗梅表示，原本就有古戰場相關走讀活動，但過去只能靠口說描述，未來結合3站，透過畫作、站體設計及周邊裝置藝術等，帶領民眾透過這些裝置藝術，更加了解這塊土地的重要歷史故事。

淡海輕軌

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