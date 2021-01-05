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侯友宜點名永和大陳2年內開工 都更拚明年核准550件

聯合報 / 記者吳亮賢張哲郢／新北即時報導
永和大陳地區目前僅更新單元2完工，其餘更新單元仍在招商及規劃中。圖／新北城鄉局提供
永和大陳地區目前僅更新單元2完工，其餘更新單元仍在招商及規劃中。圖／新北城鄉局提供

新北市30年以上老屋約75萬戶，為加速城鄉風貌更新，新北市府力推多元都更政策，去年起也陸續推出「都更106重建」、「危老123」等專案，並降低簡易都更門檻，目前總計已核准462案，都更處表示，2022年多元都更目標為核准550案。市長侯友宜今於新北住都中心成立時也喊話，首要任務就是永和大陳社區公辦都更案，兩年內要有成果。

侯友宜今於住都中心揭牌典禮時表示，新北兩年來推動的都更案件，已超過過去總和，住都中心成立後，未來2年一定要拿出好成績，其中永和區大陳都更案為首要目標，目前招商中的更新單元5、6、7及未來要推動的更新單元1、3、4，要在2023年元旦檢驗成果，「不能等兩年後還沒開工」，

為加速都更效率，新北去年6月推出「106重建專案」，以簡化程序及書圖內容、快速審議的模式，讓100%同意協議合建、0爭議案件，得以搭乘特快車，在6個月內審議完畢，目前申請10件、審竣1件。

此外，去年9月也加碼推出「危老123專案」，危老申請案只要100%同意，將於2個月內完成重建計畫審查、3個月內核准建照，總共申請60件、核准39件；去年底起也放寬簡易都更門檻，免受規模及臨路條件限制，另增訂規模、時程等容積獎勵項目。

新北都更處總工程司李擇仁表示，目前多元都更有779案申請，核准462案，目標2022年底前，能夠核准550案，加速都市風貌更新。

都更 侯友宜

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