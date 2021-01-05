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重現礦村意象 瑞芳濂新里活動中心要重啟

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區濂新里活動中心設置「地底之光」意象，詮釋當地礦村的歷史。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區濂新里活動中心設置「地底之光」意象，詮釋當地礦村的歷史。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區濂新里活動中心位在舊時的長仁里，因為兩里合併自21年前活動中心就已停用，在今年濂新里爭取到銀髮俱樂部成立，社區希望重啟活動中心作為「媽媽教室」使用，近期將原本堆放的雜物清空，更在活動中心門口設置「地底之光」意象，詮釋當地礦村的歷史。

濂新里長黃瑞聰表示，瑞芳區水湳洞，原有位在本山六坑周圍的長仁里，因為礦業沒落、煉金鍊銅廠荒廢成如今「十三層遺址」，人口減少而合併在濂新里的範圍內，舊時曾是幼兒園的活動中心也閒置作為倉庫21年，好不容易在今年透過濂新社區爭取，要成為銀髮俱樂部的基地。

活動中心因為長期漏水與缺乏配電設備，活化第一步是先進行清空，接下來也會透過城鄉局計劃和新北市議員林裔綺的補助款添購室內陳設，在山城美館及藝術家居民們的美化下，十二月在活動中心門面打造了「地底之光」意象，透過背板後打光的線條，形成礦工頭戴礦工帽探照燈的景象，希望作為當地礦業歷史的紀念。

濂新社區發展協會總幹事林正文表示，濂新里活動中心旁邊，就是欣賞十三層遺址最佳取景點「長仁亭」，期望未來能將活動中心打造成媽媽教室，不僅能鼓勵居民出門參與社區活動，也能帶動在地觀光，活化水湳洞地方產業。

瑞芳

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