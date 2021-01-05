新北第一站 禮門里黃金資收站十年十倍成長

汐止區禮門里在民國100年成立的黃金資收站，也是全新北市第一站，轉眼邁入第十個年頭，不但還在持續的推動，而且這十年來，回收量也是十倍成長，環保做資源回收，幾乎成了全里運動。而資源回收的錢，都捐出去幫助弱勢，讓志工們做環保兼做愛心，再苦都不嫌累。

每個禮拜二，民眾就會拿著塑膠、鋁罐、紙箱等回收物到禮門市民活動中心，志工們在大概檢視後，一一擺上磅砰，從九年多來，不但回收量一直增加，也吸引越來越多居民加入，難得的是不論像是頂著高溫，或是冷氣團報到，雨下不停，志工們不缺席早早報到，這一做就是快十年。

禮門里長李朝發說，當時配合新北市政府的政策，因為是新北第一個成立，也沒有經驗，一開始光是什麼可以收，什麼不能收，還有分類，一般民眾都搞不太清楚，站在第一線的志工們只得嚴格把關，現在越做越順，里民們受到感染，垃圾分類從家裡做起，也習慣將回收物拿來活動中心，全民做資收，垃圾變黃金。

里民說，本來家裡都沒在做垃圾分類，現在已經成了習慣，從紙類、瓶瓶罐罐都會先分好類，然後拿來活動中心兌換垃圾袋，真的很好，而且家裡也會變乾淨。

李朝發指出，志工們真的很辛苦，也很感謝他們，從早上民眾拿著回收物來，大家開始忙整理，一直到截止十二點，中午休息吃個便當，馬上下半場，因為資源回收車來，志工們又忙著把東西運上車，別小看紙類瓶瓶罐罐，重量可不輕，再加上九人小組志工，年紀都不小，難得的是做資源回收的回饋金運用，都交給志工決定，而他們都拿出來做公益做愛心，像是高雄氣爆15萬元、台南震災15萬元，還有水返腳浮雕修護20萬元，另外，急難救助一直到最近全國首創針對里內敬老及中低收發防疫抵用券等等。

一位新加入的63歲志工說，已經是志工裡頭最年輕的，加入後發現志工真的不容易，搬搬抬抬都是苦力活，不過，做環保大家都不嫌累，但是，最難得的是，資源回收的錢，大家都不會想放著自己用，捐出去幫助弱勢，很認同這樣的理念。

回饋金怎麼用帳目也一清二楚，從100年到109年，每年都有一本冊子登錄清楚，也入電腦，邁入第十個年頭，禮門里回收量呈倍數成長，回收從紙類、塑膠、金屬、小家電等等，一直都是紙類佔最大宗，至於整體回收量，從一開始的19083公斤，101年的143226公斤、102年203165公斤一直到108年182304公斤，以及去年的162607公斤，里長拿出統計數字一目了然，從開張以來，已經回收了1563公噸，而志工們更是希望能夠持續做下去。