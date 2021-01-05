誇張！日租套房冒檢疫所住9名檢疫者 中市府開罰20萬

因應春節返鄉潮，台中市西屯區有日租套房業者在臉書貼文攬客，提供非法居家檢疫住處，號稱便宜又提供三餐。另台中市西屯區有處日租套房也當防疫替代所，但不符防疫規定，不但大門敞開任何人均可隨意進出，連外送餐飲人員都可直接送餐到房間。台中市府觀旅局今日前往兩家非法日租套房稽查，分別查獲裡面住有9名居家檢疫者及1名居家檢疫者，違法事證明確，依法開罰20萬元及10萬元。

因應春節期間國外返鄉人潮增加，台中市西屯區一家非法日租套房利用臉書，以「台中居家檢疫替代住處」名義攬客，標榜可提供回台國人安全便利的臨時居住場所，提供三餐、口罩、抗菌液及體溫計，如回台灣時間有變化，還可以退費。

觀旅局今日前往稽查，發現該日租套房裡面住有9名居家檢疫者，依發展觀光條例開罰業者20萬元，並將9人轉介到合法的台中居家檢疫替代所。

台中市議員林祈烽也接獲爆料，指西屯區有日租套房當防疫替代所，裡面住了3名居家檢疫民眾，但住家大門從來不關，任何人均可隨意進出，連外送餐飲人員都可以直接送餐到房間，居家檢疫的民眾還把垃圾堆放窗台，任廢水往樓下滴，有夠恐怖。

觀旅局今日下午前往稽查，現場查獲收住1位居家檢疫者，裁罰業者10萬元並勒令歇業。

台中市政府去年3月成立居家檢疫替代所，迄今中市府稽查居家檢疫替代所已超過62家次，去年查獲5件，各開罰10萬元，今日再查獲2件。

觀旅局呼籲，如民眾有居家檢疫需求，應配合市府防疫措施，千萬不要隨意至網路或訂房平台訂房，以免影響自身健康安全及權益。另外，建議一般民眾旅客訂房前，可先至台灣旅宿網查詢該旅宿是否為合法旅宿後再訂房，才有保障。