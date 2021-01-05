探視長照機構 新北採實名制

新冠肺炎疫情再起，住宿型機構防疫安全備受重視，新北社會局在萬里仁愛之家執行防疫演練，社會局表示，至長照機構探視親人時，必須填寫健康聲明、確認TOCC、量測體溫、酒精消毒等，同時全程戴上口罩、保持社交距離，禁止共餐。

新北社會局去年5月在針對住宿型機構採取「定時定量」的防疫措施，近期疫情再顯嚴峻，社會局指出，經與長照協會和業者多方研議，採預約實名制，無論進入會客區或寢室，必須嚴格遵守一切防疫相關規定。

萬里仁愛之家養護住民233人，護理人力16人、照服員67人，防疫演練項目包括在養護二區發現有名長輩有發燒、咳嗽等，經護理人員協助送醫後確診罹患新冠肺炎，立即將寢室行隔離消毒，並採檢接觸者及居家隔離14天。

社會局長張錦麗指出，2020年國外疫情猖獗，在中央疫情指揮中心及新北市府超前部署，疫情相對緩和，住宿型機構因年長體弱者，容易受到病毒的侵犯，藉由演練提高防疫的SOP。