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議員質疑抽電子菸無法可管 北市：已規劃草案

中央社 / 台北5日電

北市議員王鴻薇指禁菸場所常有人吸電子菸，要北市府管理。衛生局今天說，電子菸管理自治條例草案擬1月中送市政會議討論，再提至議會審議，若經通過，禁菸場所抽電子菸可罰。

國民黨北市議員王鴻薇表示，去年曾提案要北市府制定電子菸管理自治條例，至目前為止，北市府卻牛步化，她發現，有民眾在餐廳等禁菸場所吸電子菸，卻無相關法令可管及開罰。

王鴻薇說，像其他地方政府已訂定、通過電子菸管理自治條例，籲北市府儘快訂定電子菸管理自治條例。

北市府衛生局健康管理科長林夢蕙接受媒體電訪時指出，去年12月31日已訂定電子菸管理自治條例草案，並對外公告，預定今年1月中旬送至北市法務局討論，再送市政會議，經市政會議同意後，會提議會審議。

林夢蕙說，電子菸非菸品，若在禁菸區、校園等處旁吸食，不能依菸害防制法舉發，若電子菸管理自治條例草案經審議通過後，在禁菸場所吸電子菸，可罰新台幣2000元至1萬元。

衛生局表示，已公告電子菸管理自治條例草案內容，包含未滿18歲不可吸電子菸，任何人不能提供電子煙的電子裝置、液體等給未滿18歲的民眾等。

衛生局指出，提供電子菸給未滿18歲的民眾，可依自治條例開罰1萬元以上、5萬元以下；禁菸場所吸電子煙，最高可開罰1萬元；自治條例仍須經市議會審議後，才能施行。

電子菸 北市 衛生局

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