淡海輕軌回饋金31日到期 還有171萬元未兌領
淡海輕軌推「持電子票證於當月搭乘累積滿200元回饋50元」75折優惠給常客。新北捷運公司提醒，去年回饋金31日到期，仍有萬餘張卡、171萬元未兌領，操作站內加值機即可領取。
新北大眾捷運股份有限公司自民國109年2月1日起推出「持電子票證於當月搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」活動，相當於全票75折優惠，回饋淡海輕軌的常客。
新北捷運公司表示，統計至去年11月底，尚有1萬5000張票卡、約新台幣171萬元回饋金未兌換，即將在今年1月31日到期，2月1日起無法兌換，提醒民眾儘快持所使用的電子票證，直接在站內的售票加值機操作，即可領取回饋金。
新北捷運公司指出，今年仍將續推「持電子票證於當月搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」活動，優惠方案同樣無法以多張票卡合併計算，使用同一張電子票證才能集中累積票價金額得到回饋金，建議多使用記名卡，以免票卡遺失或損毀影響自身權益。
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