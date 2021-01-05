新舞台恐改文資類別 議員質疑替業者解套

台北市公告登錄的文化景觀共11處，在修法後需重新檢視文資身份，而最具爭議的就是拆掉又重建的「新舞台」。議員王鴻薇今天在教委會表示，一個拆掉又重建的新舞台，不可能是古蹟或歷史建物，只會往鬆綁的方向做認定，解除文化景觀，質疑文化局替業者解套。文化局則說，建商的設計圖都已經定案且正在興建，不會因為身分認定而有改變。

台北市目前有11處文化景觀，在2016年文資法修改後，需重新檢視文資類別，包括優人神鼓山上劇場、陽明山美軍宿舍群、中山樓周邊園區、戒嚴時期政治受難者墓園、蟾蜍山、中正紀念堂、北投公園周邊景觀、新舞台、凱達格蘭北投社、坪頂古圳與八芝蘭番仔井。

議員鍾佩玲說，為什麼重新檢討調整文資類別，當初也是經過文資委員會的認定的資格，為什麼溯及既往，如果不符合以後都不用管嗎？

文化局文化資產科科長賴郁雯說，文化資產保存法在2016年修法，有針對文化景觀定義做出調整，例如過去有神話類別，現在比較強調人與自然的互動，將重新檢討調整文資類別，一般來說，若是沒有身分就沒有文化資產的手段，但不希望大眾誤會文化局要把文化資產廢止，而是要檢討文化資產的類別，希望給文化資產一個適合的身分，預計於今年二月之前，成立專案小組，分別對各處給予建議，最後再回到文資會讓委員作出決定。

另外，位在信義區的中信金舊松壽總部，2015年標售給碩河開發後，近期將興建46層商辦大樓，並在原址重建具文化景觀身分的「新舞台」最具爭議。

王鴻薇表示，當時新舞台北列為文化景觀，後來卻因為轉手賣出而拆掉重建，「明明是文化景觀卻很能拆除真的很荒謬」，最後在各方協調下，折衷要求建商在同位址，保留一樣的面積、用途、席次、設備等，目前正在興建，但這時候文化局突然要重新檢視新舞台的文資類別，質疑是不是要替業者解套。

王鴻薇說，現在新蓋的新舞台不可能成為古蹟或歷史建築，若文資審議委員會撤銷文化景觀身份，即使未來新舞台保有展演聽，也不會受到文資法限制，擔心用途、席次、設備等會不會有所改變，就失去新舞台原有的歷史文化內涵。