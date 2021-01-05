機車轉乘到底有無優惠？ 北市承諾研擬實施辦法

台北市政府鼓勵民眾搭乘大眾運輸，不論捷運或公車轉乘均給予優惠，但騎機車轉乘大眾運輸不僅沒有優惠，還會被二度收費，北市議員指出，北市府實施機車收費制度，卻「只給棒子，沒給胡蘿蔔」，建議研擬機車轉乘優惠，對此，北市停管處表示，機車若要結合轉乘優惠，可考慮使用悠遊付，但目前技術仍有問題，承諾將於下個會期提出政策方向及實施辦法。

議員林亮君指出，市府目前對於機車族政策，「給棒子，沒給胡蘿蔔」，轉乘優惠僅限公車、捷運、YouBike，盼在機車停車收費制度下，也可提供轉乘優惠。

議員李明賢表示，要避免一條牛被剝兩層皮的情況，機車停車需付一次費用，轉乘搭大眾運輸還要再付一次，回家最後一哩路，很多人都是上下班交通一次到位，其中機車轉乘數量應清楚提出，才能研擬政策。

停管處長李昆振說明，由於目前機車路邊停車繳費並非使用電子票證，而是人工開單，若要執行轉乘優惠，目前研擬使用悠遊付繳停車費及搭捷運，才能留有紀錄並給予優惠。

但可能會有拆成兩人使用一卡的狀況，李昆振舉例，像是每日搭捷運通勤的兒子，利用悠遊付先幫爸爸繳停車費再搭捷運等拆分情形，這方面需要再與悠遊卡公司溝通、處理，機車轉乘優惠目前仍有技術問題。

議員苗博雅表示，現在機車已可用悠遊付繳停車費及逼乘車，若因民眾需等人工開單才可繳費，建議未來推出自主開單功能；重點在於鼓勵民眾轉乘，不需過度擔憂拆分問題，若有既定方向應優先研議政策。

議員陳炳甫建議，停車收費制度應分為市區、市郊，市郊如士林、北投、內湖、南港、文山區，停在捷運站附近的機車不要收費，就不會有一條牛被剝兩層皮情況，市區則維持付費機制。

陳炳甫表示，不要因技術困難而不做，應確定政策方向來突破現有技術，建議悠遊卡綁機車車牌並用同張卡繳費、捷運200公尺內停車格不論去回嗶卡可享優惠，同時做到位置註記、限定範圍、註銷停車費的服務。

李昆振說明，須與悠遊卡公司研議自主開單功能；回歸系統問題，並非要防弊，但預知有鑽漏洞情況就希望避免；針對限定距離給予優惠，因機車停車一天一單，難以定義是否為轉乘停車，因此不會限定停車範圍。

但考量市郊距離問題，確實有私人運具轉乘大眾運輸的需求，因此已不納入捷運站周邊停車收費政策。李昆振重申，現行機車轉乘優惠技術還不可行，尚未把議題送進府級討論，但承諾下個會期會提出政策及執行辦法。