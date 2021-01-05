新北住都更新中心揭牌 侯友宜：盼加速都更

新北市政府今天舉行「新北市住宅及都市更新中心」揭牌，市長侯友宜表示，這是地方層級的社宅及都更專責機構，盼能加速推動全市30年以上70萬戶老舊房屋都更，改善城市風貌。

新北住都中心110年1月1日成立，今天舉辦揭牌典禮。侯友宜、國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群及地方人士及民代等多人參與。新北市住都中心董事長由副市長陳純敬擔任，地政局副局長汪禮國代理執行長。

花敬群致詞表示，國家住都中心確實有些武功秘笈願傾囊相授，大家互相交流學習，希望從公辦到民辦都更及社宅興建，能聯合起來建立國家級最高規格團隊。

侯友宜表示，新北市屋齡30年以上老舊房屋達70萬戶，新北住都中心為全台第一處地方層級的社宅及都更專責機構，專責社會住宅的營運，以及辦理都市更新業務，希望藉住都中心具公信力的行政法人推動下，加速公辦及民辦都市更新，儘速改善新北市的城市風貌。

城鄉局表示，新北住都中心完成揭牌儀式並舉辦「新北市都更麻吉網上線啟動活動」，民眾只要調查完社區重建意願後，上網登錄社區資訊即可快速公開徵詢有意願的廠商進場，供民眾及廠商可雙方互相查詢、媒合，以期加速新北市整體老屋重建量能。