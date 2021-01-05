新北成立住都中心加速整合 侯友宜：都更刻不容緩

新北市今正式成立「新北市住宅及都市更新中心」（住都中心），為全國第一處地方層級的社宅與都更專責機構。市長侯友宜在揭牌儀式中再三強調，都更是他上任後最重要的工作，期待更快改變老舊的住宅風貌。

新北住都中心的成立有助於專業人才引進及企業化經營，強化社會住宅與都市更新實力。侯友宜指出，新北有超過70萬幢30年以上老房子，看到先前台南維冠大樓、花蓮雲翠大樓因地震倒塌，都更勢在必行。

國家住都中心董事長花敬群認為，新北市都更規模大，民眾對行政法人單位也寄予厚望，是十分重大的責任，建議地方住都中心整合後一定要訂出嚴肅標準，讓未來投標的廠商能無後顧之憂，投資的金額也能提高。此外，國家住都中心預計未來興建2萬9千戶社會住宅，好緩解需求量龐大的新北市。