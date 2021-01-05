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新北成立住都中心加速整合 侯友宜：都更刻不容緩

聯合報 / 記者張哲郢吳亮賢／新北即時報導
新北市住都中心預計後年中旬進駐新店行政園區。圖／新北市都更處提供
新北市住都中心預計後年中旬進駐新店行政園區。圖／新北市都更處提供

新北市今正式成立「新北市住宅及都市更新中心」（住都中心），為全國第一處地方層級的社宅與都更專責機構。市長侯友宜在揭牌儀式中再三強調，都更是他上任後最重要的工作，期待更快改變老舊的住宅風貌。

新北住都中心的成立有助於專業人才引進及企業化經營，強化社會住宅與都市更新實力。侯友宜指出，新北有超過70萬幢30年以上老房子，看到先前台南維冠大樓、花蓮雲翠大樓因地震倒塌，都更勢在必行。

國家住都中心董事長花敬群認為，新北市都更規模大，民眾對行政法人單位也寄予厚望，是十分重大的責任，建議地方住都中心整合後一定要訂出嚴肅標準，讓未來投標的廠商能無後顧之憂，投資的金額也能提高。此外，國家住都中心預計未來興建2萬9千戶社會住宅，好緩解需求量龐大的新北市。

同時，新北住都中心今進行「新北市都更麻吉網」上線啟動活動，日後民眾只要調查完社區重建意願後即可上網登錄招商，能與廠商夠快速溝通協調加速整合效率，避免市府代理民眾設定反而增加行政程序時間。侯友宜說，感謝市議會的支持，希望市府落實居住正義的理念也能獲得民眾認同。

新北市住宅及都市更新中心今正式揭牌成立。記者張哲郢／攝影
新北市住宅及都市更新中心今正式揭牌成立。記者張哲郢／攝影

都更 侯友宜

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