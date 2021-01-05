淡北道路待政院核定經費才能動工 立委：中央別再拖了

淡水居民期待多年的淡北道路去年終獲環保署環評大會審查通過，動工有望，不過整體經費高達63.05億元，新北市也向中央提出「公共建設計畫」專案，申請補助。立法委員洪孟楷表示，交通部已審核通過補助約30.6億，並送至行政院等待核定，希望中央別再拖延。新北市新工處長王益翔說，希望中央能盡量補助，不足部分將由新北市府自籌。

洪孟楷指出，淡北聯外道路讓北海岸鄉親等待幾十年，尤其已經通過環評，不能再延宕，「國發會已審核完畢送至行政院待核定，懇請中央的大官們，聽聽鄉親的心聲，別再拖了！」

洪孟楷也向行政院長蘇貞昌喊話，淡北道路計劃、可行性評估及最後施工計劃都獲得中央、地方政府支持，並通過環評送案，中央站在建設地方的高度，應該以最快速度支持，「現在的蘇貞昌院長，過去也是台北縣的老縣長，請站在發展新北的角度一起努力。」

新北市新工處長王益翔表示，整體工程建設經費約63.05億元，其中用地取得費19.48億元由新北市府支出，另外43.57億工程費，已向中央提出「公共建設計畫」專案申請，希望中央能盡量補助，不足部分將由新北市府自籌。

新北市議員陳偉杰也表示，新北市人均預算是六都最少，淡北道路為解決北海岸交通重大建設，不只是新北市府的責任，中央應該要全額補助，另新北市府也應搭配未來淡海新市鎮、淡海科技園區等規畫，針對區內交通預先調整，拓寬道路及打通瓶頸道路。