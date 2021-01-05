快訊

副機師遭爆居檢未滿偷打高球 華航證實：從重議處

寒流挾雨來襲！這天最冷急凍5度 明中南部就有望下雪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡北道路待政院核定經費才能動工 立委：中央別再拖了

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市淡北道路完工模擬圖。圖／新北工務局提供
新北市淡北道路完工模擬圖。圖／新北工務局提供

淡水居民期待多年的淡北道路去年終獲環保署環評大會審查通過，動工有望，不過整體經費高達63.05億元，新北市也向中央提出「公共建設計畫」專案，申請補助。立法委員洪孟楷表示，交通部已審核通過補助約30.6億，並送至行政院等待核定，希望中央別再拖延。新北市新工處長王益翔說，希望中央能盡量補助，不足部分將由新北市府自籌。

洪孟楷指出，淡北聯外道路讓北海岸鄉親等待幾十年，尤其已經通過環評，不能再延宕，「國發會已審核完畢送至行政院待核定，懇請中央的大官們，聽聽鄉親的心聲，別再拖了！」

洪孟楷也向行政院長蘇貞昌喊話，淡北道路計劃、可行性評估及最後施工計劃都獲得中央、地方政府支持，並通過環評送案，中央站在建設地方的高度，應該以最快速度支持，「現在的蘇貞昌院長，過去也是台北縣的老縣長，請站在發展新北的角度一起努力。」

新北市新工處長王益翔表示，整體工程建設經費約63.05億元，其中用地取得費19.48億元由新北市府支出，另外43.57億工程費，已向中央提出「公共建設計畫」專案申請，希望中央能盡量補助，不足部分將由新北市府自籌。

新北市議員陳偉杰也表示，新北市人均預算是六都最少，淡北道路為解決北海岸交通重大建設，不只是新北市府的責任，中央應該要全額補助，另新北市府也應搭配未來淡海新市鎮、淡海科技園區等規畫，針對區內交通預先調整，拓寬道路及打通瓶頸道路。

行政院 洪孟楷

延伸閱讀

為全國3368校午餐國產化把關 教育部：3章1Q清清楚楚

新聞眼／國產豬漲價聲起 一場查驗秀能拆彈？

豬肉儀表板上線 蘇貞昌：資訊公開不會隱匿

政院指地方萊劑零檢出違憲反挨轟 蘇貞昌：憲法明白規定

相關新聞

花半小時走上台灣小百岳 汐止大尖山看盡大台北

新北市汐止大尖山名列台灣小百岳，半山腰的天秀宮是早期風景區據點，遊客也多在這兒欣賞美景。從天秀宮左側步道拾級而上，半個多...

新北成立住都中心加速整合 侯友宜：都更刻不容緩

新北市今正式成立「新北市住宅及都市更新中心」（住都中心），為全國第一處地方層級的社宅與都更專責機構。市長侯友宜在揭牌儀式...

歲末年終大掃除 北市環保局：小年夜照常收運垃圾

新的一年即將到來，為讓市民朋友除舊布新展望新年，台北市環保局規劃即日起至2月3日列為「年終大掃除」期間，請市民朋友預先整...

淡北道路待政院核定經費才能動工 立委：中央別再拖了

淡水居民期待多年的淡北道路去年終獲環保署環評大會審查通過，動工有望，不過整體經費高達63.05億元，新北市也向中央提出「...

淡北道路異見再起 地方憂動工恐又延期

有望改善新北市淡水地區塞車問題的淡北道路，歷經20多年爭取，終於在去年通過環評，待行政院核定補助經費後，即可發包動工。但...

北市農曆春節垃圾清運出爐 大年初一至初三停收運

台北市政會議今通過110年度的農曆春節垃圾清運方案。今年農曆春節為2月10日至2月16日，小年夜當天周三及除夕將加班收運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。