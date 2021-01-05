淡北道路異見再起 地方憂動工恐又延期

有望改善新北市淡水地區塞車問題的淡北道路，歷經20多年爭取，終於在去年通過環評，待行政院核定補助經費後，即可發包動工。但支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，上月初交通部運輸研究所舉辦的專家座談會中，淡北道路又遭部分專家學者及環評委員反對，地方相當憂心，恐影響中央補助及計畫進度。對此交通部運輸研究所回應，座談會為交流意見，不會影響既定行政程序。

淡北道路起點為新北市淡水淡金路、中正東路交叉口，終點為台北市北投區大度路、立德路口，全長約5.45公里，主要紓解台2線車潮，但因牽涉紅樹林保護區及文化遺址等問題，環評歷經24年，終於在去年初通過。

新北市新工處指出，淡北道路去年1月獲行政院環境保護署環評大會審查通過後，後續啟動設計及用地取得作業，目前皆已完成，整體工程建設經費約63.05億元，工程費43.57億元、用地取得費19.48億元，已向中央提出「公共建設計畫」專案申請補助。

張連榮表示，原以為淡水人期待已久的淡北道路終於要動工，不料上月24日，交通部運輸研究所又舉辦專家學者座談會，許多環評已通過的議題，再次被提出，令居民相當憂心，淡北道路恐再延宕，「淡水人真的需要一條安全回家的路，更不用每天多浪費近一小時的塞車時間。」

出席座談會的文化大學新聞暨傳播學院秘書陳慶懋也質疑，會中出現許多不了解淡北道路規畫的專家學者，以及之前極力阻擋的環評委員，針對新北市提出的交通預測模型指指點點，「若以不客觀意見做出座談會結論，又陳報給交通部，恐影響中央補助，對新北非常不公平！」

交通部運輸研究所則回應，由於淡北道路仍有各方聲音，此座談會主要建構意見交流的平台，不會影響到既定的行政程序。

新北市新工處長王益翔表示，針對座談會中的專家建議，近期將架構淡北道路專屬網站，陳列細部計畫、環評報告等內容，並開放各方意見交流，目前淡北道路前置作業皆已完成，待中央核定經費後，即會盡快發包動工，2024年底完工目標不變。