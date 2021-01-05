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北市農曆春節垃圾清運出爐 大年初一至初三停收運

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
今年農曆春節為2月10日至2月16日，小年夜當天周三及除夕將加班收運垃圾，大年初一至初三停止收運垃圾、廚餘及資源回收物；除夕至大年初五停收大型廢棄物。圖／北市環保局提供
今年農曆春節為2月10日至2月16日，小年夜當天周三及除夕將加班收運垃圾，大年初一至初三停止收運垃圾、廚餘及資源回收物；除夕至大年初五停收大型廢棄物。圖／北市環保局提供

北市政會議今通過110年度的農曆春節垃圾清運方案。今年農曆春節為2月10日至2月16日，小年夜當天周三及除夕將加班收運垃圾，大年初一至初三停止收運垃圾、廚餘及資源回收物；除夕至大年初五停收大型廢棄物。大年初四、初五恢復收運垃圾，但不含大型廢棄物；大年初六開工日，因適逢週三夜間停收垃圾，但日間恢復正常勤務，包括收運大型廢棄物。

台北市環保局表示，為讓市民除舊布新展望新年，環保局即日起至2月3日也列為「年終大掃除」期間，民眾可預先整頓居家與周邊環境，將家中汰換的舊家具、廢家電等大型廢棄物，預約交由各區清潔隊免費清運。

環保局表示，今年春節小年夜當天雖逢週三，但環保局將正常收運垃圾；自大年初一至初三垃圾清運、廚餘及資源回收均停收，另大型廢棄物為除夕至初五停止收運，請民眾掌握春節垃圾收運期程。

環保局也提醒，民眾年終大掃除別忘清理居家及周邊環境，尤其是屋旁防火巷雜物及積水容器的清除與整理，維持居家安全及防範病媒蚊孳生。

至於民眾家裏若有需汰換的老舊家具、家電等大型廢棄物，可即早撥打1999市民熱線，向環保局預約免費清運，以避免春節前預約清運擁塞情形；民眾預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊就會依約前往收運，切勿私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄道路上。

環保局也表示，北市府的「難分難解，我幫您處理」擴大回收措施持續進行中，大掃除後的廢棄安全帽、雨傘、獎盃(座)及2只(含)以下行李箱，以及長柄掃具如拖把、掃把以及類似的旗桿、曬衣桿等細長物品都可免拆解、免用專用垃圾袋，直接交給資源回收車免費清運。

環保局也呼籲，民眾平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等五大類，請民眾確實處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，減少不必要的意外發生。

北市環保局於各行政區也設有33處垃圾限時收受點，開放時間為每日上午6時至晚間23時，春節期間如民眾無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，收受點資訊可至環保局網站的最新消息查詢。

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