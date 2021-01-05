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陳加峯記錄大自然 用陶藝對話鶯博館登場

中央社 / 新北5日電

身兼陶藝、攝影家多重身分的陳加峯，用作品記錄與大自然對話，個展即日起至1月24日於新北市立鶯歌陶瓷博物館登場，共展出「四季協奏曲」、「無所從來，亦無所去」2個系列。

陶博館表示，陳加峯從大自然中汲取創作靈感，「四季協奏曲」系列是他在民國103年拜訪日本陶藝之森的駐村創作，包含2組豐富絢彩作品，呈現季節變化。

3年前到台東後，陳加峯利用陶藝記錄生活。「無所從來，亦無所去」系列全為純白色，反映與大自然對話、自我探問；剛到台東第一年，陳加峯創作出造形簡約且飽滿的石頭堆疊作品Stone、「緣起緣滅」2組作品，象徵四季流轉。

第2年的作品Balance記錄他適應台東生活的心境轉折；「蛻變」則闡述台東生活的第3年，體認生命蛻變的過程。

陶博館表示，陳加峯作品呈現自然氣息、簡約造形，「無所從來．亦無所去—陳加峯創作個展」彷彿是一本與大自然的交換日記，即日起至1月24日展出；熱愛攝影的陳加峯挑選多張台東風土照片擺放在展覽入口處，讓觀展民眾一進入就彷彿置身其中。

台東 陶藝

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