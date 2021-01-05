新北補助企業最高400萬設托育設施 職業工會也能申請

到公司除了上班還能托育，讓家長能夠兼顧工作與家庭，不過不是所有的公司都有這項福利，新北勞工局指出，企業設置哺（集）乳室、托兒設施或措施，新建托兒設施連同專業諮詢及人事費用，可申請400萬元補助，職業工會設置托兒設施也能申請。

新北針對企業設置哺（集）乳室、托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、社區公共托育家園及兒童課後照顧服務中心，或提供居家式托育服務、登記在新北且已發放托兒津貼者，不論受雇者人數，每年都補助相關經費。

104人力銀行也曾分享，設置托嬰中心員工育嬰留職停薪時間縮短，不再需要另找約聘雇人員支援工作，減少訓練成本、員工復職再上軌道的時間，對公司執行業務比較順利。

新北勞工局陳瑞嘉表說，新北勞動人口約208萬餘人，其中具工會會員身分者約43萬人，且職業工會佔多數，但職業工會身分的勞工多為無一定雇主或自營作業者，無法無法由雇主提供托兒設施。

陳瑞嘉指出，今年起將企業托育的補助對象擴及至職業工會組織，鼓勵職業工會設立托兒服務機構，收托所屬受僱者及會員子女，以協助解決勞工托育子女的迫切需求。

新北勞工局表示，今年第一梯次即日起受理至2月28日，事業單位只要上勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網的「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北勞工局，就可提出申請。