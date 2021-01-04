24校老舊校舍有震損 北市：會勘完畢 正評估修繕方案

台北市議員王欣儀日前指出，上月10日晚間發生芮氏規模6.7地震，北市震度4級。台北市於震後有24所學校出現55處災損，校舍補強成效令人質疑。北市教育局回應，教育局已派員會勘完畢，正評估災損修繕方案及金額，等評估完成後，將儘速核發經費，協助學校辦理修繕工程。

另外，為落實校舍安全巡檢及加強維護管理作業，北市教育局所屬各級學校，都均依教育部規定，由各校成立「校舍安全檢核小組」，每年定期至少2次，分別於寒假及暑假結束開學前，檢視校舍結構安全狀況及保養維護情形；若有非預期性地震或風災等可能危害校舍安全等，也會立即巡視檢查，避免延宕搶修復原時效，確保校舍使用安全。

教育局表示，各級學校依檢查結果，若有材料老化或劣化影響使用，包括滲漏水、粉刷層或混凝土保護層剝落等，就會由學校編列經費，或向教育局申請經費予以改善；若有涉及安全，包括柱、剪力牆或結構牆損壞等，教育局將儘速邀專家學者會勘，研擬改善對策，以維護校園安全，達耐震設計原則的「小震不壞、中震可修、大震不倒」。