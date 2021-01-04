雙北水肥戰波及流動廁所 山友「忍不住」抱怨

雙北水肥戰波及新北市裁撤山區流動廁所，山友「忍不住」抱怨連連，轄區公所無奈於不願投標、價格過高等窘境。環保局表示，除提供合格業者名單，另建議使用頻繁點位優先招標。

位在台北市的迪化污水處理廠水肥處理中心，自民國109年4月1日開始只收台北市水肥，造成新北的水肥暫難處理，當時曾引發討論。

近期有山友發現，新北市三峽區五寮尖登山步道沿途設置的流動廁所沒了，詢問轄區公所得到回覆指出，因新北市目前無自設水肥投入站，而台北市去年4月起禁收外縣市水肥，業者擔心水肥無處去，導致流動廁所招標作業多次流標。

三峽區長周晉平接受中央社記者訪問時，他數度無奈地說：「就是沒有人要來投標啊！」原契約已於109年底到期，流動廁所只得先全數撤除。

另有區公所透過小額招標方式，順利找到願意承接的業者，但一位不具名區長透露，價格比原本提高2成左右，以這個公所預算「頂多只能撐7天」，之後同樣面臨沒有流動廁所狀況。

對於區公所因招標問題跳腳，新北市政府環保局長程大維表示，環保局已提供北部合格的154家抽肥業者名單給公所參考，其中11家有租賃流廁服務，建議各區公所先採小額採購方式，自行洽詢業者意願，以辦理今年1到3月的流廁租賃或抽肥工作。

至於經費不足部分，程大維說，經了解，主要受影響的是流動廁所設置數量多的區域，已建議公所可重新調整點位數量，優先針對民眾使用較頻繁、較有需求的地點進行招標。

此外，程大維表示，目前新北已擇定2處地點設置投入口，同時訂定水肥投入的相關管理作業要點，預計今年4月完工開放投注。