快訊

台漁船中途島失聯被美方發現海上漂流 船上10人生死不明

台中鴨肉嗆人店員是小老闆 店家臉書po照：時間會沖淡仇恨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還原跨年晨會 黃珊珊：若有政治考量不辦最簡單

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
被媒體問到舉辦實體跨年晚會，是否與台北市長柯文哲有不一樣的意見，黃珊珊說，如果要做政治考慮，不辦是最簡單的，意見沒有不一樣，我們是在討論。圖／報系資料照
被媒體問到舉辦實體跨年晚會，是否與台北市長柯文哲有不一樣的意見，黃珊珊說，如果要做政治考慮，不辦是最簡單的，意見沒有不一樣，我們是在討論。圖／報系資料照

跨年晚會落幕，去年受疫情影響，不少縣市跨年晚會改成線上轉播，台北市逆風舉辦，引起外界討論，今台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤出席活動，被媒體問到舉辦實體跨年晚會，是否與台北市長柯文哲有不一樣的意見，黃珊珊說，如果要做政治考慮，不辦是最簡單的，意見沒有不一樣，我們是在討論。蔡炳坤也說，當天討論平和，大家不必多做揣測。

針對跨年晚會是否舉辦，外傳黃珊珊與柯文哲意見不同，黃珊珊表示，當天大部分北部縣市停辦，包括桃園市、台南市、嘉義市、基隆市等多個縣市都宣布停辦跨年晚會，北市面臨到很大的輿論壓力，我們必須要做政治決定，柯市長認為應該務實一點，所以排除政治因素，如果要做政治考慮不辦是最簡單，意見沒有不一樣，我們是在討論。

黃珊珊認為在市府一年多，最開心的是可以表達正常意見。蔡炳坤也補充說明，當天早上討論踴躍，但是以往平和，因為大家把不同意見都提出來後，才能做綜合判斷，做了決定大家就全力去做，這也是每天進行晨會公開透明表現，呼籲外界不必多做揣測。

元旦開放美萊豬進口，今天是第一個上課日，台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤前往團膳廚房抽查。記者潘才鉉／攝影
元旦開放美萊豬進口，今天是第一個上課日，台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤前往團膳廚房抽查。記者潘才鉉／攝影

跨年晚會 黃珊珊 北市

延伸閱讀

萊豬元年北市抽查送檢 黃珊珊：學校一定吃台灣豬

北市跨年晚會決策幕後曝光 關鍵資訊來自黃珊珊

視察賣場不含萊劑專區上路情形 柯文哲批中央不講理

新北嚴防疫情取消各項活動 柯文哲：侯友宜應呼籲市民別搭捷運

相關新聞

北市跨年收視居冠 101煙火創最高收視網路940萬次觀看

受疫情影響，台北市2020跨年晚會儘管照常辦，但舞台管制區僅2萬多人，被視為北市史上最冷清的一次跨年晚會，不過觀光傳播局...

冬天泡湯水質也要顧 北市17家溫泉業者不合格

冬季到來、氣溫驟降，不少民眾前往泡湯紓壓暖身，為提供安全泡湯環境，北市衛生局透過汲水檢驗及定期營業衛生稽查，為泡湯品質把...

連假過完才調查！新北衛生檢測挨批粗糙 得賠業者18萬

新北市前年9月傳校園集體食物中毒，衛生局調查認定是營養午餐出問題，裁罰業者18萬元；營養午餐業者不服，興訟反批市府調查程...

還原跨年晨會 黃珊珊：若有政治考量不辦最簡單

跨年晚會落幕，去年受疫情影響，不少縣市跨年晚會改成線上轉播，台北市逆風舉辦，引起外界討論，今台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤出...

公園遊具漆面鉛超標 恐危害智力發展

「公園及校園漆面鉛含量超標，恐危害孩童的健康發展！」立委王婉諭4日與零廢棄協會發起人孫瑋孜等人揭露，目前公園及校園遊具、環境建物漆面鉛含量過高，恐危害孩童健康，且現行CNS標準為「溶出值」，忽略透過呼

「水牛伯」游錫堃訪視牛群 陳怡君:牛群應人道精神對待

立法院長游錫堃今天上午前往陽明山擎天崗訪視水牛群，陪同上山的台北市議員陳怡君表示，台灣面對極端氣候，例如去年夏天異常酷熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。