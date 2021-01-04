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還原跨年晨會 黃珊珊：若有政治考量不辦最簡單
跨年晚會落幕，去年受疫情影響，不少縣市跨年晚會改成線上轉播，台北市逆風舉辦，引起外界討論，今台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤出席活動，被媒體問到舉辦實體跨年晚會，是否與台北市長柯文哲有不一樣的意見，黃珊珊說，如果要做政治考慮，不辦是最簡單的，意見沒有不一樣，我們是在討論。蔡炳坤也說，當天討論平和，大家不必多做揣測。
針對跨年晚會是否舉辦，外傳黃珊珊與柯文哲意見不同，黃珊珊表示，當天大部分北部縣市停辦，包括桃園市、台南市、嘉義市、基隆市等多個縣市都宣布停辦跨年晚會，北市面臨到很大的輿論壓力，我們必須要做政治決定，柯市長認為應該務實一點，所以排除政治因素，如果要做政治考慮不辦是最簡單，意見沒有不一樣，我們是在討論。
黃珊珊認為在市府一年多，最開心的是可以表達正常意見。蔡炳坤也補充說明，當天早上討論踴躍，但是以往平和，因為大家把不同意見都提出來後，才能做綜合判斷，做了決定大家就全力去做，這也是每天進行晨會公開透明表現，呼籲外界不必多做揣測。
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