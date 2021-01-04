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推防失智課程 瑞芳老人會練肌力防跌倒

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區老人會安排為期六週的失智預防課程，提升防止跌倒的反應力。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區老人會安排為期六週的失智預防課程，提升防止跌倒的反應力。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區老人會自110年度開始，安排為期六週的失智預防課程，由專業職能治療師帶領長者訓練平衡與肌力，提升防止跌倒的反應力，也藉由一對一諮詢，讓老人家意識到「失智」與「老化」的判別，展現新一年新氣象。

每周一在瑞芳第一市場的三樓，總能傳來老人家練舞聲，快樂的共餐聚會，在今年初有來自新北市衛生局的新課程，由專業的物理、職能治療師下鄉，為長輩們做失智症的預防與認識，今天第一堂課，藉由字母應對的小功課，測驗長輩們的專注度與反應能力，還有一對一諮詢，讓老人家更清楚自身健康狀況。

愛迪樂治療所職能治療師楊昀霖表示，除了平時的大腦健康，社交活動及每星期的固定運動也很重要，今天帶領著長者從肢體的拉伸，到彈力帶的肌力訓練，尤其是下肢的鍛鍊，能讓長輩們預防走不出家門的肌少症狀況，而特別帶大家進行的防跌訓練，包括靠近牆邊練習單腳站立，還有「腳跟貼腳尖地走路」，老人會的長者們第一次嘗試，完成得不錯，希望透過練習，提升平衡感，在行動不穩時能靠著反應力自救。

瑞芳老人會志工隊隊長徐太平表示，運動完，大家除了共餐，瑞芳區老人會在每個月第一個星期一也安排義剪服務，剛好在民國110年的開始為長者們打造煥然一新的新氣象，擁有五十多年好手藝的七旬髮廊阿姨信手拈來，讓年近九十的阿嬤銀髮蓬鬆、飄逸好看，帶著清爽儀容迎接新年。

瑞芳 失智症

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