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北市跨年收視居冠 101煙火創最高收視網路940萬次觀看

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市觀光傳播局表示，儘管北市府跨年現場人數不若以往，但線上轉播收視卻高居全台之冠。另外，網路也逾940萬觀看次數，與去年374萬次數相比，今年為去年的2.5倍。本報資料照片
北市觀光傳播局表示，儘管北市府跨年現場人數不若以往，但線上轉播收視卻高居全台之冠。另外，網路也逾940萬觀看次數，與去年374萬次數相比，今年為去年的2.5倍。本報資料照片

受疫情影響，台北市2020跨年晚會儘管照常辦，但舞台管制區僅2萬多人，被視為北市史上最冷清的一次跨年晚會，不過觀光傳播局今天表示，儘管市府跨年現場人數不若以往，但線上轉播收視卻高居全台之冠。另外，網路也逾940萬觀看次數，與去年374萬次數相比，今年為去年的2.5倍。

北市觀傳局表示，2020至2021的北市府跨年晚會轉播，公共電視4歲以上平均收視率達1.35，為全台跨年晚會收視冠軍；至於轉播的東森綜合台30-54歲收視率也為0.93，最高收視點則落在台北101煙火施放，25-49歲的收視率高達3.14。

觀傳局也調查網路直播平台同步live播出的觀看次數，同樣締造超高觀看成績，包含遠傳friDay影音200萬觀看次數、東森新聞YouTube165萬觀看次數、台北市政府YouTube 149萬9000觀看次數、必應創造YouTube44萬觀看次數等，11個線上轉播平台總計創造逾940萬觀看次數，與去年374萬網路觀看次數相比，今年網路觀看次數為去年的2.5倍。

北市府表示，因應收視習慣轉變，北市府規劃多元電視及網路直播平台，包含東森綜合台、公共電視、台北市政府YouTube、台北旅遊網FB、浪LIVE直播平台、遠傳friDay影音、Line Today、Yahoo TV、東森新聞YouTube及FB、迪克斯娛樂YouTube、必應創造YouTube及FB等，期待透過多元轉播平台讓全台民眾能同步收看精彩跨年節目。

跨年晚會 北市 網路直播

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