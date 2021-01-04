終於有水喝了 汐止綜合運動場增飲水機

汐止綜合運動場每天上千人運動休閒，不過，因為一直沒有設置飲水機，民眾運動完了想喝個水卻很不方便，所以，汐止區公所也找了適合地點增加飲水機，現在裝設完成，今(4)日市議員張錦豪也前往關心使用狀況。

市議員張錦豪指出，常常到汐止綜合運動場跑步，也發現很多民眾來到這裡都是必須要帶一瓶很重的水，因為跑完步需要補充水份，所以，在去年11月底辦理會勘，建議汐止區公所在這裡設置兩台飲水機，並且在去年12月底設置完成，就在看台底下置物櫃旁的空間，不但來運動場運動的人可以使用，旁邊的學校像是汐止國中、秀峰高中，有時候他們會來上體育課，學生在這裡運動也都需要補充水份。

民眾說，之前根本沒地方裝水，現在裝設了飲水機對運動的人來說真的是很方便的事情，因為自己一般有帶的話，有時候喝完了會要加水，現在就近可以加水，跑步運動完可以補充一下也解渴。