汐止老人會址太狹窄 長輩陳情盼有大空間

汐止老人會原在汐止公園建物，因鑑定是海砂屋，所以，前年被迫搬遷，到汐止綜合運動場看台下的空間當做會址，但十坪左右的空間，還得和太極拳協會合用，根本不夠用，因此，向市議員張錦豪陳情，希望能夠幫忙找更合適的地方。

汐止老人會員說，我們老人會的會員就有六百多人，去年九月搬進了汐止綜合運動場看台下的空間，不過，因為是和太極拳協會合用一間，再加上只有十幾坪大小，放了辦公桌椅，剩下的幾乎就只剩下通道，長輩們要來聚聚或是休閒，實在有點擠，希望能夠有大一點的地方讓老人家活動。

汐止老人會總幹事蘇小姐指出，加入了銀髮俱樂部，之後預訂一個禮拜大概有三天要上課，上課的話大概是15到30人，那這邊勉強擠進15個人已經是上限，30人是絕對不行了，那老人會的會員就有五、六百個，如果超過15位老人家要來參加，真的沒地方可以用了，所以，也向議員張錦豪陳情，希望能夠幫忙找更合適的地方，辦更多的活動讓老人家多走出來。

市議員張錦豪表示，汐止老人會目前有600個家庭的長者需要被關懷，之前因為面臨海砂屋的狀況所以被迫遷移，只是共用一個辦公室空間太小，希望能媒合區公所來找更適合、更寬闊的場地，讓這些長者有更好可以休閒、運動的空間。