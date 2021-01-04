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石門國中讓學生愛閱讀 新「箏愛」圖書館揭牌

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門國中新的箏愛圖書館揭牌啟用，明亮具有設計感的空間，讓學生喜愛進到圖書館來閱讀。 圖／紅樹林有線電視提供
石門國中新的箏愛圖書館揭牌啟用，明亮具有設計感的空間，讓學生喜愛進到圖書館來閱讀。 圖／紅樹林有線電視提供

石門國中過去圖書館設備老舊，空間規劃與英語情境教室共同使用，藏書空間不足，學生前來閱讀的意願不高，因此，在新北市議員鄭宇恩爭取，與教育局挹注經費改造空間，新的箏愛圖書館揭牌啟用，明亮具有設計感的空間，讓學生喜愛進到圖書館來閱讀。

市議員鄭宇恩指出，圖書是學生與國際接軌的重要媒介，因此打造學生喜愛的閱讀環境增進閱讀興趣相當重要，新的圖書館空間讓孩子來這裡讀書是很輕鬆愉悅的心情，希望藉閱讀環境改善，讓石門國中孩子更愛閱讀，養成閱讀習慣，跟世界知識接軌。

石門國中校長林秀足說，箏愛圖書館館內及走廊天花板營造風箏意象，展現風箏特色，還有放眼望去就是無敵海景的窗邊閱讀區，讓師生看海，享受閱讀樂趣，而木質開放式書櫃取書方便，沙發區也讓閱讀更輕鬆，多媒體學習區，利用電腦、電子白板、投影機，進行網路學習，而行動閱讀區有電腦及平板電腦，可進行資料檢索查閱，期待透過為孩子營造美好的閱讀環境，能讓孩子認同在地、喜愛閱讀並接軌國際。

圖書館 石門

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