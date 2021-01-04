金山高中辦餐飲週 校友回娘家分享經驗

金山高中餐飲學程舉辦餐飲週的成果發表活動，邀請學長姐回娘家來跟學弟妹們分享在業界的實務經驗，獲獎無數的優秀校友許仁杰回校來協助教學，希望要透過每週的課程帶給學弟妹不一樣的經驗與技能吸收，一棒一棒的傳承。

金山高中優秀校友許仁杰說，每週短短兩節課時間帶著學弟妹們實作，特地選用金山在地食材，要發揚金山的在地美味，除了技術的教學，透過返校協同教學其實還可以帶來更多的技職教育的實務知識與業界經驗交流，讓學弟妹們面對未來更有自信不迷惘。

金山高中校長賴來展表示，趁著餐飲週準備了感謝狀要來感謝許仁杰這一學期不辭辛勞的返校協助教學，這個協同教學是餐飲學程家族愛的體現，一棒一棒的傳承。

此外餐飲週不論是美食作品還是調酒表演孩子們都展現自信，期待透過這一週要將在餐飲學程的學習成果完美的呈現出來。