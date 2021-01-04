竹圍高中角力隊創紀錄 總統盃奪得好成績

新北市淡水區竹圍高中角力隊成立不到五年，在去年底參與109年全國總統盃角力錦標賽，拿下有史以來最好的成績，包括了團體男女自由式拿下一銀一銅，個人賽2金6銀11銅佳績，也讓學校在這次的比賽中大放異彩，再一次的寫下角力隊歷史紀錄。

竹圍高中校長呂宏進表示，這是竹圍高中在創角力道隊以來，進行全國盃比賽拿下最優異的一次表現，學生每天不斷的練習，加上教練均曾經參與青年奧運，角力隊教練 陳振煜說，除了每日以及賽前的集訓之外，在心理層面，鼓勵選手，要求每天都要比昨天的自己更好，來勉勵。

教練說，透過角力訓練來讓學生達到自律以及自我要求，甚至在面對逆境時可以用自信心去克服，學生選手表示，面對場面這麼大的比賽，也讓他們學到許多經驗還有態度，並且在未來的訓練當中更加精進。

竹圍高中角力隊成立不到五年，學生一年比一年進步，未來將朝向品德第一，運動與課業學習並重，來邁進，也期盼能夠帶動更多喜愛運動學子們的加入，再一次的寫下校隊歷史紀錄。