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淡水藍海自行車道夯 市議員盼能總體檢

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區金色水岸自行車道，自從淡海輕軌藍海線開通後，新北市議員鄭宇恩希望進行自行車道總體檢，讓遊客安全騎自行車遊淡水。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區金色水岸自行車道，自從淡海輕軌藍海線開通後，新北市議員鄭宇恩希望進行自行車道總體檢，讓遊客安全騎自行車遊淡水。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區金色水岸自行車道，自從淡海輕軌藍海線開通後，增加了不少的遊客人潮，新北市議員鄭宇恩與市府高灘處來會勘，發現濱海路未開放路段與自行車道連接處被設置路障、設置自行車停放區等等，因此希望進行自行車道總體檢，讓遊客安全騎自行車遊淡水。

新北市議員鄭宇恩表示，自從淡海輕軌藍海線開通以來，連結成為居民及遊客造訪的熱門景點，當這數公里的自行車道當中，包括了車道里程牌面，已經設置超過二十多年從來沒有修善，這也讓民眾沒有一個緊急通報時，沒能明確的表達所在位置標的，因此也要求相關單位要盡快改善。

市議員鄭宇恩指出，會勘還發現許多沒有做好的地方，包括相當火紅的藍海大道濱海路未開放路段與自行車道連接處被設置路障，要求開放供自行車通行，設置自行車停放區，避免因停留、拍照，影響其他遊客通行，以及藍海橋連接公司田溪斜坡道，增設護欄，避免危險，這些都在這次的總體檢當中，要求高灘處改善。

自行車 車道

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