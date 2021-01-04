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冬天泡湯水質也要顧 北市17家溫泉業者不合格

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局每年於泡湯旺季，每月均會進行水質檢驗。圖／北市衛生局提供
北市衛生局每年於泡湯旺季，每月均會進行水質檢驗。圖／北市衛生局提供

冬季到來、氣溫驟降，不少民眾前往泡湯紓壓暖身，為提供安全泡湯環境，北市衛生局透過汲水檢驗及定期營業衛生稽查，為泡湯品質把關。截至去年1年至11月止，北市列管53家溫泉業者，共抽查340次、抽樣共計548件，其中有17件不合格，不合格率3.1％，相較前年同期不合格率3.55％明顯下降。

為強化溫泉浴池衛生安全管理，北市衛生局每年10月至隔年2月的溫泉泡湯旺季，每月均進行水質抽查；每年3月至9月的泡湯淡季，則會每3個月抽檢水質1次，並同步檢驗2項微生物指標，包含總菌落數及大腸桿菌群。

衛生局指出，根據「台北市營業衛生管理自治條例」列管北市溫泉業共計53家。截至去年1月至11月止，共抽查340家次、溫泉水樣抽驗共計548件，不合格17件，不合格率3.1%，相較於2019年同期的不合格率3.55%，比率明顯下降，顯示溫泉業者自主管理較往年好。

衛生局疾病管制科長余燦華指出，因應新冠肺炎疫情，為降低營業場所傳播風險，要求業者落實衛教宣導，訂定工作人員健康監測計畫，以及消費者健康管理。

除了在場所入口量體溫、酒精消毒，若有發燒或呼吸道症狀者，勸導就醫、回家休息，並加強空間及人員的維管；針對民眾經常接觸的表面需定時清潔，每天至少消毒1次，若顧客出入頻繁就需提高消毒頻率。

余燦華呼籲，若有發燒或呼吸道症狀者，除需戴口罩外，務必立即就醫並在家中休息，避免前往公共場所活動。

另，泡湯入浴前需將身體徹底洗淨，並考量自身狀況，若有高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病及血友病患、皮膚敏感度差、飽餐及空腹均不適合入浴；泡湯時間以不超過10至15分鐘為原則。若民眾欲知水質抽驗結果，可至衛生局官網（https://health.gov.taipei/）查詢。

北市衛生局提醒，泡湯時間以不超過10至15分鐘為原則。圖／北市衛生局提供
北市衛生局提醒，泡湯時間以不超過10至15分鐘為原則。圖／北市衛生局提供
北市衛生局提醒，泡湯時間以不超過10至15分鐘為原則。圖／北市衛生局提供
北市衛生局提醒，泡湯時間以不超過10至15分鐘為原則。圖／北市衛生局提供

衛生局 溫泉 北市

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