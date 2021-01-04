快訊

疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂

台灣輸出越南確診病例 來台4年未曾出國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假過完才調查！新北衛生檢測挨批粗糙 得賠業者18萬

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北市政府調查食物中毒事件，因為3校中有2校是中秋連假後才採集檢體，且時間相隔一周，被法院認定有嚴重瑕疵。示意圖／Ingimage
新北市政府調查食物中毒事件，因為3校中有2校是中秋連假後才採集檢體，且時間相隔一周，被法院認定有嚴重瑕疵。示意圖／Ingimage

新北市前年9月傳校園集體食物中毒衛生局調查認定是營養午餐出問題，裁罰業者18萬元；營養午餐業者不服，興訟反批市府調查程序粗糙且多瑕疵，經新北地院審理獲撤銷處分。由於業者已繳交罰款，新北地院也判市府須賠償業者18萬元。全案可上訴。

判決指出，新北市及人高中、錦和高中與崇林國中3校師生，前年9月11日中午過後陸續出現腹瀉、腹痛症狀，共計160多名師生不適。衛生局調查，3校學生共同暴露史是營養午餐來自同一業者，研判是食物中毒，加上糞便檢體驗出「產氣莢膜桿菌」，因此開罰業者18萬元。

業者申訴無效後，改打刑事訴訟爭取權利，指市府調查程序過於粗糙且存在諸多瑕疵，不但「先射箭再畫靶」，也未審酌對他有利的證據，違背證據原則。

業者表示，產氣莢膜桿菌是一種普遍存在人體與動物腸胃的病菌，且國人腸胃菌種數量因飲食習慣普遍偏高。衛生局調查午餐樣本時，只檢測沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌等7種病菌，未檢測產氣莢膜桿菌，但從檢查項目均符規定、金黃色葡萄球菌耐熱度高於產氣莢膜桿菌等情來看，可見食品有充分加熱。

業者也說，學校師生是9月11、12日出現不適症狀，衛生局遲至18日才採檢糞便，嚴重超過衛服部規定期限，而且延遲採檢的空窗期又適逢中秋連假，按國人賞月烤肉習慣，縱使檢體有產氣莢膜病菌，也難認定與11日的營養午餐有關。

審理時，新北市政府表示檢測與調查均依衛服部相關規定辦理，並指食物中毒可能會持續1周到10天，個案無症狀或症狀緩解不代表體內無病毒。市府強調，當時有做流行病學調查，結果研判是食物中毒，受檢13名學童也有3人驗出產氣莢膜桿菌，處分並無違誤。

法院調查，產氣莢膜桿菌確實是普遍存在於人體、動物腸胃道的病菌，無論染病與否，糞便檢體均有可能發現，但從業者午餐樣本的檢測數據來看，檢驗既然未驗出耐熱度高於該病菌的金黃色葡萄球菌，可認定該病菌並非烹煮時就已存在。而且，檢體採樣時間已逾3日，明顯不符衛服部疾管署「傳染病檢體採檢手冊」規定，既然檢體調查有瑕疵，裁罰自屬違法，因此准予撤銷處分，市府須給付業者18萬元。

衛生局 中毒

延伸閱讀

台南元旦連假熱門景點 「山博行」超夯 市圖也日湧萬人

黃偉哲到學校親驗豬肉「已布下天羅地網吃不到萊豬」

連假後上班日 高雄空品好轉

故宮南院展東漢搖錢樹 元旦連假萬人爭睹

相關新聞

連假過完才調查！新北衛生檢測挨批粗糙 得賠業者18萬

新北市前年9月傳校園集體食物中毒，衛生局調查認定是營養午餐出問題，裁罰業者18萬元；營養午餐業者不服，興訟反批市府調查程...

影／游錫堃再度至陽明山看牛 陽管處與學者雨中起爭執

陽明山擎天崗水牛日前集體暴斃，引發社會各界關注，有「水牛伯」之稱的立法院長游錫堃周六上擎天崗關心牛群，但受到天候影響沒有...

公園遊具漆面鉛超標 恐危害智力發展

「公園及校園漆面鉛含量超標，恐危害孩童的健康發展！」立委王婉諭4日與零廢棄協會發起人孫瑋孜等人揭露，目前公園及校園遊具、環境建物漆面鉛含量過高，恐危害孩童健康，且現行CNS標準為「溶出值」，忽略透過呼

「水牛伯」游錫堃訪視牛群 陳怡君:牛群應人道精神對待

立法院長游錫堃今天上午前往陽明山擎天崗訪視水牛群，陪同上山的台北市議員陳怡君表示，台灣面對極端氣候，例如去年夏天異常酷熱...

搶國旅北市推偽出國賞花行程 三花展絢爛登場

拚國旅，台北市政府今天宣布「三花展」即將開跑。從元月8日起的「台北茶花展」；1月底內湖樂活公園「賞夜櫻」、2月5即將登場...

公館夜市改造半年多 反應兩極

台北市長柯文哲推動市場改造，去年推動「攤販長期精進計畫」。首處試辦的公館夜市上路半年多，除了地面畫「藍虛線」規範攤商範圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。