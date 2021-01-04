連假過完才調查！新北衛生檢測挨批粗糙 得賠業者18萬

新北市前年9月傳校園集體食物中毒，衛生局調查認定是營養午餐出問題，裁罰業者18萬元；營養午餐業者不服，興訟反批市府調查程序粗糙且多瑕疵，經新北地院審理獲撤銷處分。由於業者已繳交罰款，新北地院也判市府須賠償業者18萬元。全案可上訴。

判決指出，新北市及人高中、錦和高中與崇林國中3校師生，前年9月11日中午過後陸續出現腹瀉、腹痛症狀，共計160多名師生不適。衛生局調查，3校學生共同暴露史是營養午餐來自同一業者，研判是食物中毒，加上糞便檢體驗出「產氣莢膜桿菌」，因此開罰業者18萬元。

業者申訴無效後，改打刑事訴訟爭取權利，指市府調查程序過於粗糙且存在諸多瑕疵，不但「先射箭再畫靶」，也未審酌對他有利的證據，違背證據原則。

業者表示，產氣莢膜桿菌是一種普遍存在人體與動物腸胃的病菌，且國人腸胃菌種數量因飲食習慣普遍偏高。衛生局調查午餐樣本時，只檢測沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌等7種病菌，未檢測產氣莢膜桿菌，但從檢查項目均符規定、金黃色葡萄球菌耐熱度高於產氣莢膜桿菌等情來看，可見食品有充分加熱。

業者也說，學校師生是9月11、12日出現不適症狀，衛生局遲至18日才採檢糞便，嚴重超過衛服部規定期限，而且延遲採檢的空窗期又適逢中秋連假，按國人賞月烤肉習慣，縱使檢體有產氣莢膜病菌，也難認定與11日的營養午餐有關。

審理時，新北市政府表示檢測與調查均依衛服部相關規定辦理，並指食物中毒可能會持續1周到10天，個案無症狀或症狀緩解不代表體內無病毒。市府強調，當時有做流行病學調查，結果研判是食物中毒，受檢13名學童也有3人驗出產氣莢膜桿菌，處分並無違誤。

法院調查，產氣莢膜桿菌確實是普遍存在於人體、動物腸胃道的病菌，無論染病與否，糞便檢體均有可能發現，但從業者午餐樣本的檢測數據來看，檢驗既然未驗出耐熱度高於該病菌的金黃色葡萄球菌，可認定該病菌並非烹煮時就已存在。而且，檢體採樣時間已逾3日，明顯不符衛服部疾管署「傳染病檢體採檢手冊」規定，既然檢體調查有瑕疵，裁罰自屬違法，因此准予撤銷處分，市府須給付業者18萬元。