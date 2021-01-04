快訊

疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂

台灣輸出越南確診病例 來台4年未曾出國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「水牛伯」游錫堃訪視牛群 陳怡君:牛群應人道精神對待

聯合報 / 記者胡瑞玲林麗玉／台北即時報導
台北市議員陳怡君說，如同立法院長游錫堃所言，對待陽明山牛群應以 「民胞物與」的關懷來面對。圖／北市議員陳怡君辦公室提供
台北市議員陳怡君說，如同立法院長游錫堃所言，對待陽明山牛群應以 「民胞物與」的關懷來面對。圖／北市議員陳怡君辦公室提供

立法院長游錫堃今天上午前往陽明山擎天崗訪視水牛群，陪同上山的台北市議員陳怡君表示，台灣面對極端氣候，例如去年夏天異常酷熱，冬天突如其來的低溫，已奪走不少人的生命。面對陽明山牛群的生命，也應該以人道精神對待，如同立法院長游錫堃所言，對待陽明山牛群應以 「民胞物與」的關懷來面對。

陳怡君也建議，當氣溫異常時，陽管處及動保處應聯手啟動牛群的禦寒措施，執行保溫計畫。並給予水牛營養補給品、水分補給、加強牛棚保溫、稻草保溫地墊。北市動保單位、陽管處應通力合作，改善野化水牛的棲息環境。陳怡君呼籲，任何生命都應該被重視，請陽管處及市府相關單位，立刻進行必要的處置和措施，務必要讓剩下的水牛安全的存活下來，使生命得以延續。

水牛 陽明山

延伸閱讀

影／游錫堃擎天崗看水牛 強調不是來究責

水牛伯明上陽明山 游錫堃：曾當牧童見水牛暴斃很難過

游錫堃轉貼文竟遭陽管處刪 水牛伯周一再上山關心水牛

88歲老翁恐嚇游錫堃遭判拘役 他不服當庭大喊：我無罪

相關新聞

連假過完才調查！新北衛生檢測挨批粗糙 得賠業者18萬

新北市前年9月傳校園集體食物中毒，衛生局調查認定是營養午餐出問題，裁罰業者18萬元；營養午餐業者不服，興訟反批市府調查程...

影／游錫堃再度至陽明山看牛 陽管處與學者雨中起爭執

陽明山擎天崗水牛日前集體暴斃，引發社會各界關注，有「水牛伯」之稱的立法院長游錫堃周六上擎天崗關心牛群，但受到天候影響沒有...

公園遊具漆面鉛超標 恐危害智力發展

「公園及校園漆面鉛含量超標，恐危害孩童的健康發展！」立委王婉諭4日與零廢棄協會發起人孫瑋孜等人揭露，目前公園及校園遊具、環境建物漆面鉛含量過高，恐危害孩童健康，且現行CNS標準為「溶出值」，忽略透過呼

「水牛伯」游錫堃訪視牛群 陳怡君:牛群應人道精神對待

立法院長游錫堃今天上午前往陽明山擎天崗訪視水牛群，陪同上山的台北市議員陳怡君表示，台灣面對極端氣候，例如去年夏天異常酷熱...

搶國旅北市推偽出國賞花行程 三花展絢爛登場

拚國旅，台北市政府今天宣布「三花展」即將開跑。從元月8日起的「台北茶花展」；1月底內湖樂活公園「賞夜櫻」、2月5即將登場...

公館夜市改造半年多 反應兩極

台北市長柯文哲推動市場改造，去年推動「攤販長期精進計畫」。首處試辦的公館夜市上路半年多，除了地面畫「藍虛線」規範攤商範圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。