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「水牛伯」游錫堃訪視牛群 陳怡君:牛群應人道精神對待
立法院長游錫堃今天上午前往陽明山擎天崗訪視水牛群，陪同上山的台北市議員陳怡君表示，台灣面對極端氣候，例如去年夏天異常酷熱，冬天突如其來的低溫，已奪走不少人的生命。面對陽明山牛群的生命，也應該以人道精神對待，如同立法院長游錫堃所言，對待陽明山牛群應以 「民胞物與」的關懷來面對。
陳怡君也建議，當氣溫異常時，陽管處及動保處應聯手啟動牛群的禦寒措施，執行保溫計畫。並給予水牛營養補給品、水分補給、加強牛棚保溫、稻草保溫地墊。北市動保單位、陽管處應通力合作，改善野化水牛的棲息環境。陳怡君呼籲，任何生命都應該被重視，請陽管處及市府相關單位，立刻進行必要的處置和措施，務必要讓剩下的水牛安全的存活下來，使生命得以延續。
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