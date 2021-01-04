公園遊具漆面鉛超標 恐危害智力發展

「公園及校園漆面鉛含量超標，恐危害孩童的健康發展！」立委王婉諭4日與零廢棄協會發起人孫瑋孜等人揭露，目前公園及校園遊具、環境建物漆面鉛含量過高，恐危害孩童健康，且現行CNS標準為「溶出值」，忽略透過呼吸進入人體的情況。王婉諭建議，應比照美國對於遊具漆面金屬含量的標準，改成標示「總含量」。

雙北、台南遊具鉛超標

「雙北遊具及校園用具鉛含量都嚴重超標，遠超過標準90ppm！」孫瑋孜表示，雙北公園都檢測出鉛超標的案例，包含「台北公園遊具採樣之鉛含量：16500ppm」、「新北國小旁的公園設施：鉛含量21504ppm、鉻含量13594ppm 」。台南社區大學環境行動小組研究員晁瑞光則表示，台南的遊具及路燈都有鉛超標的狀況，且在台南公園遊具木頭也驗出鉻、砷、銅等重金屬超標。

王婉諭指出，標準局目前公布的CNS標準存在問題，當中關於塗料的金屬成分規範，標準值都是「溶出值」，溶出值是模擬金屬成分進入人體內後，經過胃酸反應後所殘留的狀態，但金屬成分進入人體的途徑不只包含食用，也可透過呼吸，因此應改成標示「總含量」。

鉛中毒影響孩童智力

「鉛中毒對兒童的影響是不可回復性的，會造成智力下降、過動等影響。」林口長庚醫院兒童急診科主任李嶸表示，待在同樣的鉛暴露環境下，兒童會比成人多吸收約3至5倍，但多數鉛中毒的兒童並無明顯症狀，常需篩檢血液中鉛濃度時才會發現，提醒孩童碰觸油漆剝落的遊樂設施後，務必以肥皂洗手，也不要食用任何來路不明的糖果、食物。

王婉諭呼籲，經濟部標準局應檢討現行遊具漆面溶出量的規定，以總含量訂定標準，衛福部也應將漆面金屬含量相關檢查項目納入自主檢查表，地方政府則應就管轄範圍內遊具進行抽檢並公開檢驗資料，如有超標應儘速改善。她也承諾，未來將研議相關管理措施的法制化。

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