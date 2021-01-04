影／游錫堃再度至陽明山看牛 陽管處與學者雨中起爭執

陽明山擎天崗水牛日前集體暴斃，引發社會各界關注，有「水牛伯」之稱的立法院長游錫堃周六上擎天崗關心牛群，但受到天候影響沒有看到，今日於北市議員陳怡君、內政部營建署主任秘書王東永、陽明山國家公園管理處長劉培東、陽管處秘書張順發、文化大學森林暨自然保育學系教授胡正恆等人陪同下再度上山。游錫堃會勘前表示，他願意幫忙協調主管機關及相關部門，讓水牛能有快樂良好的生活環境。

游錫堃指出，他從小飼養水牛，了解水牛是生長於平地的動物，跟人一樣怕冷怕熱，夏天到山上避暑、冬天到低海拔處避寒，這是水牛的習性，應該要尊重並進行人道關懷飼養，僅管他家的牛18歲就賣掉，但該牛的形象深深烙印在他的心中。

「民吾同胞，物吾與也」，游錫堃表示，若水牛一定要養在陽明山，甚至用圍籬圍起來，這樣就違反水牛習性，他認為，短時間治標的方法，是讓水牛能夠吃得飽、避得寒，但治本之道，需由主管機關與專家學者、政府相關部門協調，找到讓水牛能快樂生活的良好環境。

對於近日不斷受到抨擊的陽管處，游錫堃也緩頰，陽管處也有不得已的苦衷，若沒有架設圍籬，水牛可能傷到居民及一刻，因此是否設置圍籬很兩難，若營建署或陽管處認為水牛在陽明山的管理有困難，他願意作為協調者的角色，幫忙協調找尋更適合的地方。

游說，他不了解擎天崗水牛的疾病，但有沒有吃飽、有無營養等一看便知，光從照片看到所以死亡的牛隻，發現毛髮都長得不好。他指出，牛的皮膚藥光亮、毛髮要柔順才健康，若是「刺毛」（台語）就是吃不飽，養牛沒有其他辦法，就是要讓牠吃飽，根據過去養牛耆老的經驗，五寸的芒花草對牛隻是最好的。

游錫堃強調，今天到陽明山不是來咎責，有人希望他來咎責，但他沒有那個權利，主要還是來關心及了解水牛；針對周六臉書文被轉貼至臉書「發現陽明山」社團卻遭刪除，游回應，該社團有管理規定，他都尊重，最重要的是研議如何讓水牛的生活環境變得更好。

游錫堃致詞後，隨即在營建署隨主任秘書王東永、陽管處長劉培東等人陪同下，步行前往舊牛棚關心水牛母女「依依」、「依母」健康情況，並查看舊牛棚的保暖設備。儘管擎天崗陰雨綿綿，但兩隻水牛的健康情況良好，不受天寒雨凍影響在水邊自在吃草。