柯一正人行道畫狗抗議無綠地 北市府：已塗銷

導演柯一正為了抗議里內沒有公園綠地可用，在人行道標線上漆上一隻狗。台北市政府交通管制工程處今天說，已派員將塗鴉塗銷，將行文至大安警分局進行裁處。

柯一正昨天在臉書上表示，他住的建安里沒有一個可以讓人休憩的小公園、沒有可以讓退休老人乘涼聊天的地方，也沒有一塊公用綠地或一顆大樹給毛小孩散步排便，僅有的兩塊空地卻被里長圍起來禁止外人進入。

為了抗議，柯一正在人行道的路標上漆上一隻狗，表示「毛小孩和老人也有權利。我喜歡這種溫柔的抗議。」

建安里里長溫進亮說，這兩塊地有一塊是他在102年認養，已經綠美化告一段落，平常就開放里民去種花、種草，雖然圍起來但是並沒有上鎖；另一塊地則是去年認養，目前地上還有鋼筋、坑洞，怕有安全問題，所以不開放里民使用。

溫進亮說，這件事是個誤會，柯一正就住在他樓上，下次有機會碰到會再跟他溝通，因為綠美化需要資金，若能得到柯一正幫忙也是美事一樁。

交工處表示，擅自變更或修改人行道標線已違反「道路交通管理處罰條例」第82條，依法可罰新台幣1200元至2400元，已經派員將標線恢復原狀，將行文至大安警分局進行裁處。

大安警分局交通組長劉誌雄告訴中央社記者，目前尚未收到交工處公文，待收到後會盡快調閱當地監視器畫面，查看實際標線噴漆者和約談柯一正到案說明，若屬實將依違反道路交通管理處罰條例開罰。