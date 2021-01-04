搶國旅北市推偽出國賞花行程 三花展絢爛登場

拚國旅，台北市政府今天宣布「三花展」即將開跑。從元月8日起的「台北茶花展」；1月底內湖樂活公園「賞夜櫻」、2月5即將登場的「陽明山花季」，將透過花季接力舉辦，盼外縣市民眾到台北市國旅。台北市公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，希望透過這一波三花展接力開跑，能吸引百萬人次到台北市賞花，只要每人消費500元，就能帶動五億元商機。

至於今年花況，宋馥華表示，這幾天因為寒流來，茶花將花開慢一點，不過目前陽明山花卉試驗中心的茶花已經約花開五成，預計茶花季登場時，約有六成茶花盛開；至於內湖櫻花，過去應該多約2月初開花，但下一波寒流過後，若溫度回升至20度，櫻花就有機會提早盛開，民眾都可以透過公園處的官方網站查詢即時花況。

北市工務局公園處表示，結合2021茶花展「春天印象」、樂活夜櫻季「聆賞夜櫻」及陽明山花季「春櫻祈福」，北市府因應國人因疫情無法出國賞櫻，特別推出三花展，並且包裝台北的「花間浪漫·台北天」偽出國遊程，加上北市府的千元旅遊補助及春節孝親專案，希望民眾可以趁寒假、春節期間到台北市旅遊。

北市花季也將有可愛熊讚在粉櫻樹下的打卡裝置藝術、花季限定甜點、湯花戀溫泉美食、三大花季限定版贈品等。

公園處表示，第一波的 2021台北茶花展，預計1月8日在陽明山花卉試驗中心正式登場，將為期10天展出，今年茶花盆景主題為五寶，將展出一樹多色類、花色多變、花型變化大的草山五寶、彩虹五寶跟其他一樹多色茶花。

第二波花展為樂活夜櫻季，預計1月30日在內湖樂活公園登場，為期30天，預計今年1月下旬，內湖的寒櫻將率先綻放美麗花姿，接下來也會有八重櫻、昭和櫻等各色櫻花，於農曆春節前後陸續綻放。

至於第三波花展則為2021陽明山花季活動，今年的陽明山花季即將於2月5日陽明公園登場，公園處也將邀請陳亞蘭歌仔戲團在開幕式扮仙為全球疫情祈福，228假期還有花見野餐音樂會、3月6日藍染手作體驗及3月21日的生態闖關等精彩活動。

公園處表示，北市府於今年花季持續與周邊商家合作，並邀請航空公司、高鐵、旅行社包裝立榮假期賞櫻行程、邀請在地飯店、溫泉會館、友善店家、餐廳、生態旅遊提供「花間浪漫·台北天」各式優惠。