肺腺癌帶走母親阿姨 鍾沛君右肺異常手術

台北市議員鍾沛君今天在臉書發文表示，肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨，家族成員餘生都要對抗這如影隨形的「終點線」，例行年度健檢發現自己右肺異常，接受醫生建議於今天手術。

鍾沛君上午在臉書發文表示，自己曾是記者、模特兒、主播，而目前是台北市議員，無論是哪個身分，常有人好奇「為什麼妳走路速度這麼快」，她只是笑笑卻說不出真正的答案。

她提到，25歲那年，肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨後，她總是下意識在跟時間賽跑，因為知道家族成員們餘生都必須對抗那道看不見卻如影隨形的「終點線」。

鍾沛君說，10年來，自己從不接受醫生口中「不可對抗的命運」，就算是命運，自己也堅信「命是由我、絕不由天」，於是她用雙倍轉速活在相同的24小時裡，她可以沒日沒夜跑新聞兼主播播報時段；就算成了單親媽媽也從沒鬆動過對工作的企圖心；現在則是就讀碩士班的民意代表。

「生活很緊繃，但我是如此捨不得生命裡的每一分鐘」，她表示，自己不會悲觀、灰暗的渡過日常，但也不可能樂觀的揮霍日子，因為她比誰都清楚，沒人說得準明天先來，還是無常先至，但這一次，是無常先來。

她指出，透過例行年度健檢，從電腦斷層發現她右肺異常增生變化，醫師也建議立刻動刀，從診斷出爐到今天排定手術日，這35天期間，旁人都覺得她瘦了一圈，其實她只是要不露情緒以更快速度完成手邊該做和計劃做的種種。

鍾沛君表示，前幾天孩子在睡前問到，什麼是「可遇不可求」，她回說那是「你很期待、很渴望的事情，但只有老天才能決定你能不能得到它」，孩子似乎很滿意這個答案，也就沒看到她快速抽了衛生紙，自己希望孩子能一直深信「媽媽」就是無所不知、無所不能，包括「永遠不會倒下」。

她說，今天手術日，為了她在這個世上的所有牽掛，若大家在7日看到她所寫的新文章，那就是自己在全新人生寫下「重生」，期待大家能夠看到，包括她自己也是。