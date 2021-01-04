前台北縣副縣長蔡家福感念母恩 捐3輛社福專車

前台北縣副縣長蔡家福今天上午在母親蔡李翠雲女士告別式中，以紀念母親的名義捐贈3輛社福行動專車。新北市長侯友宜說，將供深坑、文山等地區高齡長輩、身障者及弱勢家庭使用。

蔡家福母親蔡李翠雲日前辭世，享壽87歲，新北市長侯友宜上午率副市長陳純敬、謝政達、秘書長林祐賢等首長前往弔唁。

蔡家福感念母親培育之恩，與家屬決定以蔡李翠雲名義捐贈3輛社福行動專車。

侯友宜代表受贈時表示，將提供深坑區公所、文山社福中心等偏區及新莊區公所在地使用，服務高齡長輩、身心障礙者及弱勢家庭，感謝老夫人及家屬。

蔡家福回憶指出，小時因為家貧，母親都要做小生意來貼補家用，但仍堅持孩子需接受良好教育，他高商畢業進入新莊鎮公所（現為新莊區公所）擔任工友，從基層工作做起，母親鼓勵教誨，讓他逐步開創人生。

蔡家福表示，母親109年12月20日安詳辭世，感念其勤儉持家、樂善好施，因此家屬們決議節約喪葬事宜，轉而以母親名義捐贈社福行動專車給新北市，希望「慈恩長翠、雲愛人間」。

蔡家福歷任新莊市民代表、新莊市長、立法委員3屆，並曾擔任台北縣長周錫瑋的副手，國民黨台北縣黨部主委，以及中華奧會全民運動委員會主任委員等要職。