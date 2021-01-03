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新北打通近百條總長5公里瓶頸道路 年底將再完成這5處

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
永和區仁愛路52巷瓶頸道路目前已打通。圖／新北市工務局提供
永和區仁愛路52巷瓶頸道路目前已打通。圖／新北市工務局提供

蜿蜒狹窄的鄰里巷弄，潛藏妨礙救災、消防及通行安全的危險，新北工務局2013年起以瓶頸打通方式連接巷道，至今開通97條瓶頸道路、總長度約5072公尺。工務局表示，新莊、土城、新店、樹林還有5處瓶頸道路已在設計階段，預計今年底完成。

新工處指出，相較以市價全面徵收的費用，瓶頸道路打通約可節省近10倍以上經費。但每個瓶頸案件在推動上均有不同困難，除同仁努力，也須透過地方里長協助溝通，才能在有限資源下發揮最大效益，減輕市庫負擔並確保巷道通行安全。

新工處表示，以最新打通的永和區仁愛路52巷瓶頸道路為例，打通前巷弄有一處路中屋，坐落於都市計畫道路用地，原為國稅局退休員工宿舍，惟居住者年事已高且搬遷困難，造成路幅狹窄、車輛僅能單向通行，影響消防動線。

經多次協調及跨局處合作，最終協助居住者搬離，並順利拆除路中屋及完成道路線型調整，還給當地居民友善的通行道路，同時解決消防救災動線不足的問題，目前現場待台電移除電桿及水利局施作完成污水管之後，即可全面開放通行。

工務局表示，去年度瓶頸打通案件共完成5件，今年將再完成土城區中央路三段249巷、土城區中央路二段21巷至學府路二段、新莊區天祥街47巷、樹林區鎮前街367巷、新店區二十張路129巷2弄等5處瓶頸路段，已在設計階段，預計年底前完工。

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